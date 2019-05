Nordmazedonien: Stichwahl erneut im Zeichen niedriger Beteiligung

Skopje (APA) - Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Nordmazedonien ist am Sonntag zunächst erneut im Zeichen einer niedrigen Wahlbeteiligung verlaufen. Bis 10.00 Uhr nahmen nach Angaben der staatlichen Wahlkommission 6,31 Prozent der Stimmberechtigten am Urnengang teil, was leicht höher als vor zwei Wochen wäre. Damals lag die Teilnahme um dieselbe Zeit bei 6,23 Prozent.

Am Ende des Tages waren es am 21. April etwa 42 Prozent. Von der Wahlbeteiligung wird im großem Maß der Erfolg der Stichwahl abhängen. Entsprechend dem Gesetz muss sie bei mindestens 40 Prozent liegen, ansonsten müssen die Präsidentschaftswahlen wiederholt werden. Stimmberechtigt sind 1,8 Millionen Bürger, im Wählerverzeichnis sind auch viele Auslandsmazedonier, die traditionell keinen Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen.

Ein niedriges Wahlinteresse wurde am Sonntag in einigen Gemeinden mit albanischer Bevölkerungsmehrheit im Westen des Landes notiert. In Debar etwa haben bis 10.00 Uhr nur 1,29 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor zwei Wochen waren es um dieselbe Zeit mehr als 3 Prozent.

Nach Ansicht von Beobachtern dürfte der Erfolg der Stichwahl vor allem von jenen albanischen Wählern abhängen, die am 21. April ihre Stimme für Blerim Reka, den Präsidentschaftskandidaten der zwei kleinen albanischen Oppositionsparteien abgegeben haben. Reka hatte seine Unterstützer vor der Stichwahl zwar zur Wahlteilnahme aufgefordert, sich aber für keinen der zwei Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen.

Nach dem ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen steht Stevo Pendarovski, Präsidentschaftskandidat der regierenden Sozialdemokraten und der mitregierenden albanischen Demokratischen Integrationsunion (DUI), laut Meinungsumfragen mit 22 Prozent in Führung vor der Präsidentschaftskandidatin der oppositionellen VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova mit 15,9 Prozent. Die Wahl gilt als Stimmungstest nach der Einigung im Namensstreit mit Athen. Pendarovski gilt als Unterstützer des neuen Staatsnamens, Siljanovska Davkova als seine Gegnerin. Die Spaltung unter Anhängern und Gegnern des Staatsnamens ist unter den slawischen Mazedoniern besonders ausgeprägt.