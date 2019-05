Dieseldieb in Wien bedrohte Zeugen - in Haft

Wien (APA) - Mehrere Zeugen haben am Samstagabend einen Dieseldieb in Wien-Simmering beobachtet. Der Mann zapfte den Treibstoff auf dem Betriebsgelände einer Gärtnerei in der Oriongasse aus einem Traktor ab. Zunächst konnte die Zeugen den 44-Jährigen stellen, dieser zog jedoch ein Messer und bedrohte sie. Lange dauerte seine Flucht allerdings nicht, wie die Polizei berichtete.

Denn die Zeugen wussten, dass der Rumäne in einem benachbarten Betrieb beschäftigt ist. Polizisten nahmen ihn in einem Arbeiterquartier fest. Beim Verdächtigen wurde ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät, das als verbotene Waffe gilt, sichergestellt. Der 44-Jährige kam in Haft.