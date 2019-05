Lokalpolitiker in Indien vor nächster Parlamentswahl-Runde erschossen

Srinagar (APA/AFP) - Kurz vor der nächsten Runde der Parlamentswahlen in Indien ist in der zwischen Indien und Pakistan umstrittenen Kaschmir-Region ein Lokalpolitiker der hindu-nationalistischen Partei von Premierminister Narendra Modi erschossen worden. Gul Mohammed Mir sei am Samstagabend in seinem Haus im Süden der Kaschmir-Provinz getötet worden, teilte die Polizei mit.

Nicht näher bezeichnete Aktivisten werden verdächtigt, für die Tat verantwortlich zu sein. Die Polizei sprach von einem „terroristischen Verbrechen“. Modi schrieb am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, in Indien gebe es keinen Platz für derartige Gewalttaten.

Am Montag soll die fünfte Runde der Wahlen in Indien stattfinden. Die Parlamentswahlen hatten am 11. April begonnen und enden am 19. Mai. Wahlen in Indien werden immer wieder von Gewalt überschattet. Erst am Mittwoch waren bei einem Angriff im westindischen Unionsstaat Maharashtra 16 Angehörige einer Militäreinheit getötet worden. Die Polizei machte maoistische Rebellen verantwortlich. Bei den Regionalwahlen 2016 waren mehr als hundert Politiker und Parteifunktionäre ermordet worden. Am Sonntag meldete die Polizei zudem, im Distrikt Shopian in der Kaschmir-Region sei ein Wahllokal in Brand gesteckt worden.