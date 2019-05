LA: Hitze-WM in Doha erfordert gute Planung - ÖLV knüpfte Kontakte

Doha/Wien (APA) - Lukas Weißhaidinger und sein Trainer Gregor Högler sind vom Diamond League Meeting in Doha mit einem zweiten Platz im Diskuswurf und wertvollen Erkenntnissen für die Leichtathletik-WM von 27. September bis 6. Oktober zurückgekehrt. Högler nahm in seiner Funktion als ÖLV-Sportdirektor Kontakt zu Botschafter Willy Kempel und Markus Egger, dem Sportdirektor Strategie im Aspire Dome, auf.

Aus sportlicher Sicht verlief die Generalprobe für Weißhaidiger wunschgemäß, er warf 66,90 m und damit so weit wie noch nie in einem geschlossenen Stadion, erreichte das Olympia-Limit, erhielt 6.000 US-Dollar (5.350 Euro) Preisgeld und gleich nach dem Meeting die fixe Startzusage für Stockholm am 30. Mai. Dort wird Doha-Sieger Daniel Stahl vor Heimpublikum seine Freitag-Siegerweite vom 70,56 attackieren.

Die WM in Katar wird nicht nur wegen der zu erwartenden Hitze eine Herausforderung. Probleme gab es noch bei Wegen und Zugangsberechtigungen, das Bemühen konnte man den Verantwortlichen aber nicht absprechen, es sei zum Beispiel auch rasch reagiert worden, damit ein Bus zum Transport bereitstand, erklärte Högler. „Es wusste aber keiner, wo die Abwaage der Geräte stattfindet, aber wir haben der IAAF und der Diamond League unser Feedback gegeben“, ist er zuversichtlich, dass in diesem Bereich ein Fortschritt gemacht wird.

Die Temperaturunterschiede von draußen zum Callroom, wo die Athleten auf ihren Auftritt warten, seien sehr groß, weshalb man sich mit langer Kleidung schützen wird müssen. „Wir werden auch schauen, dass wir nicht zu viel draußen aufwärmen, sondern drinnen.“ Tagsüber hatte es jetzt über 30 Grad, im Frühherbst werden es über 40 sein. Weil bei der WM der Marathon um Mitternacht beginnt, ging Högler zu später Stunde aus dem Hotel und bemerkte, dass es auch ohne direkte Sonneneinstrahlung sehr drückend war. „Von der Luftfeuchtigkeit wird es bei der WM ähnlich sein.“

Nicht eingeschaltet war die Kühlung im Stadion, die die Temperatur auf 21 Grad senken kann, trotzdem sei es nicht unangenehm gewesen, möglicherweise auch wegen der Abendstunden, sagte Högler. „Ich habe mit dem iranischen Werfer Ehsan Hadadi gesprochen, er sagte, wenn die Kühlsysteme eingeschaltet sind, fliegt der Diskus sehr eigenartig, es entsteht oben eine Verwirbelung. Das müssen wir uns dann anschauen, wenn sie voll aufdrehen.“ Zahlreiche Gebläse sind im ganzen Stadion verteilt.

Österreichs WM-Team wird in einem Komplex aus Hotels und Freizeitmöglichkeiten 13 Kilometer entfernt vom Stadion wohnen und sich auf dem Weg dorthin (Fahrtzeit mit Bus zwischen 20 und 60 Minuten) stets in einer klimatisierten Blase befinden. „Athleten, die länger hier sind, können in dem klimatisierten Komplex herumgehen und den Tag bewältigen, ohne dass ihnen fad wird“, will Högler keinen Lagerkoller aufkommen lassen, aber auch vor heißen Außen-Abenteuern schützen.

Weil Österreich bei der WM auch im Marathon und Mehrkampf vertreten sein wird, müssen wegen der Hitze spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Die Athleten sollen immer gut temperiert gehalten werden. Wie es auch schon bei der Hitze-EM im vergangenen August in Berlin der Fall war. Einen Teil der Geräte bekommt der ÖLV nach Doha geliefert. Vor Ort erhofft sich Högler Unterstützung vom Österreicher Markus Egger im Aspire Dom, der größten Indoor-Mehrzweck-Anlage der Welt, in der in den vielen Hallen zeitgleich 13 verschieden Sportveranstaltungen stattfinden können.

Den Kontakt vermittelte Botschafter Kempel, der als Zuschauer einer der ersten Gratulanten bei Weißhaidinger war. „Die werden dort sicher alles haben, vielleicht auch Kühlkammern, wäre toll, wenn er uns helfen könnte“, sagte Högler, auf den viel Planung und Organisatorisches wartet. Zum Kühlen der Pads beispielsweise benötigt man Eiskästen, die wiederum natürlich auch wo aufgestellt werden müssen.