Thüringer CDU wählt Mohring offiziell zum Spitzenkandidaten

Erfurt (APA/AFP) - Die Thüringer CDU hat ihren Parteichef Mike Mohring offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Bei einer Landesvertreterversammlung in Erfurt wurde der 47-Jährige am Samstag mit 94,2 Prozent der Stimmen auf Listenplatz eins gewählt. Er will bei der Wahl Ende Oktober den derzeit regierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) herausfordern.

Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Rednerin in Erfurt auftrat, sagte, es sei Zeit, Rot-Rot-Grün in Thüringen abzulösen. In Thüringen regiert seit 2014 eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen. Den aktuellen Umfragen zufolge hat dieses Bündnis derzeit keine Mehrheit. Die CDU lag zuletzt bei 27 Prozent. Die AfD liegt in den Umfragen um die 20 Prozent.

Bereits im vergangenen Oktober war Mohring, der auch CDU-Fraktionschef im Thüringer Landtag ist, per Akklamation zum Spitzenkandidaten bestimmt worden. Im Jänner hatte er mit einem Video auf Facebook seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und viel Zuspruch und Unterstützung erfahren. In einem Interview sagte der 47-Jährige jüngst, er habe „den Kampf gegen den Krebs gewonnen“.