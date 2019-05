Deutsche Union drängt weiter auf Einbürgerungsverbot für Mehrehen

Berlin (APA/AFP) - Die Union CDU/CSU drängt weiter in Deutschland auf ein Einbürgerungsverbot für Ausländer, die in einer Mehrehe leben. Der Verzicht auf eine entsprechende Regelung im Gesetzesentwurf der Regierung zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts sei „völlig unverständlich und nicht hinnehmbar“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), der „Welt am Sonntag“.

„Es sollte selbstverständlich sein, dass im Staate des Grundgesetzes Einbürgerungen von Personen, die in Mehrehe leben, nicht in Betracht kommen“, fügte Middelberg hinzu.

Im ursprünglichen Entwurf von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Passentzug bei Jihadisten war das Einbürgerungsverbot bei Mehrehen noch vorgesehen. In der Anfang April vom Bundeskabinett beschlossenen Fassung war es dann wegen der Ablehnung von Justizministerin Katarina Barley (SPD) nicht mehr enthalten.

Barley hatte ihr Nein damit begründet, dass in dem neuen Gesetz nur das geregelt werden solle, was im Koalitionsvertrag stehe - was für die Regelung zur Mehrehe nicht gelte.

Das Innenministerium erklärte nach Angaben der „Wams“, dass weiterhin ein Verbot der Mehrehe bei Einbürgerungen angestrebt werde - aber eben nicht mehr mit diesem Gesetz, sondern einem eigenen Entwurf. „Wir streben an, den Gesetzentwurf spätestens in diesem Frühherbst ins Kabinett einzubringen“, hieß es aus dem Büro von Seehofer.