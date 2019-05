Stimmrechtsberater Ivox kritisiert Deutsche Bank

Frankfurt (APA/Reuters) - Für das Management der Deutschen Bank könnte die Hauptversammlung am 23. Mai ungemütlich werden. Der Stimmrechtsberater Ivox meldet laut „Börsen-Zeitung“ Bedenken gegen eine Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat an. Diese solle jeweils „mindestens kritisch hinterfragt werden“, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ivox-Empfehlungen an die Anteilseigner.

Kritik äußerte Ivox an der Verwicklung der Deutschen Bank in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank, am Scheitern der US-Tochter im US-Stresstest und an der Vergütung des Top-Managements. Erst am Donnerstag hatten die Aktionäre der UBS dem Management der Schweizer Großbank wegen des milliardenschweren Rechtsstreits in Frankreich einen Denkzettel verpasst: Auf der Generalversammlung verweigerten sie dem Vorstand und dem Verwaltungsrat die Entlastung für das vergangene Jahr.

