EU-Wahl - Le Pen hält Salvini für loyal gegenüber ENF

Brüssel (APA) - Marine Le Pen, Parteichefin der französischen rechtsnationalen Rassemblement National (RN), sieht nicht die Gefahr, dass Italiens Vizepremier und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini nach den Europawahlen die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) verlässt. Dies sagte sie am Sonntag bei einer Pressekonferenz in der Zentrale der belgischen rechtsextremen Partei Vlaams Belang.

„Matteo Salvini ist ein aufrichtiger Mensch, ein loyaler Mensch“, erklärte Le Pen in Brüssel, die dessen Popularität darin begründet sieht und dem Kollegen großen Erfolg bei den Europawahlen voraussagt. Anfang April hatte Salvini in Mailand die „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ vorgestellt, die zur stärksten Fraktion im EU-Parlament werden will, um die Union von innen zu verändern. Le Pen, deren RN (ehemals Front National, FN) der Allianz angehört, sieht dadurch die „Wiederherstellung der Harmonie“ in Europa als möglich an.

Der Zusammenschluss soll alle Kräfte aus den drei EU-kritischen Fraktionen ENF, EFDD (Europa der Freiheit und der Direkten Demokratie) und EKR (Europäischen Konservativen und Reformisten) bündeln. Der sogenannten „Superfraktion“ gehören auch die österreichische FPÖ und die deutsche AfD an. Vlaams Belang-Parteivorsitzender Tom Van Grieken unterzeichnete am 24. April das Manifest der rechten Wahlallianz.

Le Pen war nun nach Brüssel gekommen, um die rechtsnationale Partei im Wahlkampf zu unterstützen. Sie rief am Sonntag die französischsprachigen Brüsseler Wähler auf, die flämische Partei zu wählen. Le Pen stärkte damit Van Grieken den Rücken, demzufolge es auf frankophoner Seite „keine Alternative“ zum Vlaams Belang gebe, und betonte die langjährigen guten Beziehungen zwischen den Parteien.

„Wir - Matteo Salvini, ich selbst, Heinz-Christian Strache und alle anderen, die daran teilnehmen, was die ‚Superfraktion‘ im Europaparlament werden wird - brauchen die größtmögliche Anzahl von Abgeordneten - und nun auch vom Vlaams Belang“, erklärte sie in Hinblick auf die Wahlallianz.

Alle, die sich der Allianz und ihren Positionen anschließen würden, seien willkommen, sagte Le Pen in Bezug auf einen möglichen Beitritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban. Fidesz gehört zwar wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an, ihre Mitgliedschaft ist derzeit jedoch unter anderem wegen einer Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgesetzt. Der Regierungschef hält sich aktuell bedeckt, was die Zukunft seiner Partei im Europaparlament anbelangt.

Auch gegenüber der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zeigte sich Le Pen offen. Die der EKR angehörige Partei hat aufgrund Le Pens Nähe zu Russland Vorbehalte. Für die RN-Chefin stellt dies jedoch kein Problem dar: „Wenn Polen keine stärkeren Beziehungen zu Russland will, verpflichtet sie auch niemand dazu“, erklärte sie. Solche Meinungsverschiedenheiten sollten ihrer Meinung nach die Möglichkeit, nach den Wahlen eine große Fraktion zu bilden, nicht behindern.

Auf die Frage, wer die Fraktion führen werde, antwortete Le Pen: „Niemand“. Die Philosophie der Gruppierung sei, die Unverletzlichkeit der Nationen zu wahren. Die angehörenden Parteien seien „Freunde, die gemeinsam kämpfen“. Die EVP sieht die Rechtspopulistin hingegen genauso wie die gesamte Europäische Union von Deutschlands Interessen dominiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde sich dessen noch bewusst werden, so Le Pen am Sonntag.

Am 18. Mai wollen die europäischen Rechtspopulisten mit einer gemeinsamen Großveranstaltung in Mailand den EU-Wahlkampf beenden. Le Pens RN liefert sich laut Umfragen in Frankreich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Präsident Emmanuel Macrons Bewegung „La République en Marche“ (LREM).

In Belgien wird am 26. Mai nicht nur über die Zusammensetzung des zukünftigen Europäischen Parlaments abgestimmt, sondern auch Kommunalwahlen finden statt. Vlaams Belang tritt mit dem Slogan „Eerst onze mensen/Nos gens d‘abord“ an, was so viel bedeutet wie „Unsere Leute zuerst“.

Prognosen zufolge wird die rechtsextreme Partei mit rund sechs Prozent weiterhin einen Abgeordneten im EU-Parlament behalten. Stimmenstärkste Partei mit laut dem Online-Portal „Politico“ mehr als 17 Prozent soll die ehemalige Regierungspartei und seit den Wahlen 2010 größte Parlamentspartei Neu-Flämische Allianz (Nieuw-Vlaamse Alliantie, NVA) werden, die ebenfalls die Unabhängigkeit für die niederländischsprachige Region Flandern fordert. Die national-konservative Partei stellt derzeit vier EU-Abgeordnete.

Zur NVA habe die RN keine Beziehung, sagte Le Pen. Sie warf der Partei vor, mit ihrem Stimmverhalten den eigenen Grundsätzen zu widersprechen. Die NVA habe außerdem während ihrer Regierungsbeteiligung „null“ gegen die Immigration getan, so Le Pen.