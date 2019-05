Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 06.05. bis 12.05. - AKTUALISIERT

Wien (APA) - Der EU-Wahlkampf bekommt kommende Woche einen besonderen Touch. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und Parteichef Heinz-Christian Strache sind am Montag bei Ungarns Premier Viktor Orban zu Gast. Orbans Regierungspartei Fidesz gehört an sich der EVP an. Die Mitgliedschaft wurde jedoch wegen Orbans europa- und demokratiefeindlicher Politik im März ausgesetzt.

Zuletzt stand Orban in der Kritik, weil er am Donnerstag in Ungarn den italienischen Lega-Chef und Vize-Ministerpräsidenten Matteo Salvini empfing, der Ende des Monats ein Rechtsaußen-Bündnis mit dem Namen Europäische Allianz der Völker und Nationen auf die Beine stellen will. Dazu soll auch die FPÖ zählen. Während die FPÖ Fidesz von der EVP, zu der die ÖVP gehört, abwerben will, lieferten sich die beiden österreichischen Regierungspartner am Wochenende einen heftigen Schlagabtausch um den Vorschlag von ÖVP-Chef, Bundeskanzler Sebastian Kurz über eine Reform des EU-Vertrags.

Die beiden Spitzenkandidaten der führenden Europaparteien EVP und SPE, Manfred Weber und Frans Timmermans, liefern einander am kommenden Dienstag im öffentlich-rechtlichen deutschen Sender ARD ein TV-Duell.

In Venezuela geht der Machtkampf weiter. Nach dem gescheiterten Umsturzversuch der venezolanischen Opposition hat Präsident Nicolas Maduro das Militär auf die Verteidigung seiner sozialistischen Regierung eingeschworen. Bei Demonstrationen waren vorige Woche mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Am Dienstag hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido einige Soldaten auf seine Seite gezogen und den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus dem Hausarrest befreit. Lopez flüchtete in die spanische Botschaft in Caracas, die venezolanische Justiz erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den Vorsitzenden der Partei Voluntad Popular. Mit seinem Versuch, größere Teile der Streitkräfte zum Überlaufen zu bringen, scheiterte Guaido. Längst hat der Konflikt auch internationale Dimensionen erreicht. Russland und die USA werfen einander gegenseitig „Einmischung“ und Verletzungen internationalen Rechts vor.

Nordkorea provozierte am Wochenende mit einem neuen Waffentest die USA nach einer längeren Entspannungsphase von Anfang 2018 bis heuer im Februar der zweite Gipfel von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump ohne Ergebnis blieb. Noch glaubt Trump, dass er mit Kim einen Vertrag abschließen kann, der beinhaltet, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgibt.

Nach einem Wochenende voller Gewalt gehen auch Israel und militanten Palästinenser in die neue Woche. Auf heftigen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen reagierte Israel einmal mehr mit Luftangriffen. Opferbilanz: drei tote Israelis, neun tote Palästinenser. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte weitere Vergeltungsangriffe an.

In Spanien wird sich zeigen, wie es nach den Parlamentswahlen weitergeht. Nach dem deutlichen Sieg vom vergangenen Sonntag fassen die Sozialisten (PSOE) anscheinend eine Minderheitsregierung ins Auge. Auf eine Zusammenarbeit mit den katalanischen Separatisten dürfte dabei nach aktuellem Stand aber verzichtet werden.

Bisher wurde die nur schwache Minderheitsregierung von Regierungschef Pedro Sanchez von der linkspopulistischen Podemos-Partei und von verschiedenen Regionalparteien wie den baskischen Nationalisten und katalanischen Separatisten unterstützt. Letztere hatten im Februar allerdings die Neuwahlen erzwungen, nachdem sie den Budgetentwurf der Sozialisten ablehnten, da Sanchez nicht weiter über die Unabhängigkeitsforderungen der separatistischen Regionalregierung in Barcelona verhandeln wollte.

Der Internationale Strafgerichtshof urteilt am Montag über die Immunität des Mitte April gestürzten sudanesischen Staatschefs Omar al-Bashir. Ihm werden im Zusammenhang mit dem Darfur-Konflikt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Unterdessen ringen die Militärführung des Sudan und Demonstranten weiter um die künftige Regierung des Landes.

In Thailand finden mehrtägige prunkvolle Krönungsfeierlichkeiten statt. Zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) wird Maha Vajiralongkorn als Rama X. über mehrere Tage offiziell ins Amt eingeführt. Kurz vor seiner Krönung überraschte der 66-Jährige seine Landsleute damit, dass er seine Lebensgefährtin, die frühere Flugbegleiterin Suthida, heiratete. Sie ist bereits seine vierte Ehefrau.

Am Montag beendet Papst Franziskus seinen Besuch in Bulgarien mit einer Visite in der Kleinstadt Rakowski, der „katholischen Hochburg“ des mehrheitlich orthodoxen Landes. Am Dienstag geht es weiter nach Nordmazedonien. In Skopje wird er unter anderem die Gedenkstätte für die bekannteste Tochter der Stadt, Mutter Teresa von Kalkutta, besuchen.

US-Außenminister Mike Pompeo trifft am Dienstag in Berlin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist durch mehrere Konfliktthemen belastet. Dazu gehören der Streit um das Atomabkommen mit dem Iran, der Klimaschutz sowie die aus US-Sicht viel zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben. Im Anschluss an seinen Stopp in Berlin reist Pompeo nach London weiter.