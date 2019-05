Sieben Tage Innenpolitik - die Woche 6.5. bis 12.5.

Wien (APA) - Kommende Woche wird es ernst für rund 45.000 Schüler: die Zentralmatura beginnt wieder mit einheitlichen Prüfungsterminen in ganz Österreich. Der Mittwoch steht im Zeichen des NS-Gedenkens: Am Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime findet am 8. Mai das siebente „Fest der Freude“ am Heldenplatz statt. Und im Parlament tagen nach längerer Pause die beiden Untersuchungsausschüsse.

Am Montag startet die diesjährige Zentralmatura mit den Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch sowie mit Spanisch. Für die 45.000 Schüler geht es dann Schlag auf Schlag: am Dienstag folgt Deutsch, am Mittwoch Mathematik, am Donnerstag Französisch und am Freitag Englisch. Latein, Griechisch und Italienisch sind dann 13. und 14. Mai dran. Wer bei den schriftlichen Prüfungen durchfällt, kann am 28. und 29. Mai zu mündlichen Kompensationsprüfungen antreten.

Ebenfalls am Montag schließt in Wien die Muslimische Jugend ihr Projekt „MuslimInnen gegen Antisemitismus“ ab, bei dem neben Workshops und Besuchen jüdischer Einrichtungen in Wien auch eine Studienreise nach Auschwitz am Programm stand. Im laufenden EU-Wahlkampf besuchen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FP-Spitzenkandidat Harald Vilimsky den ungarischen Premier Viktor Orban.

Nach fast vier Wochen Pause geht am Dienstag der BVT-Untersuchungsausschuss weiter, befragt wird der Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Initiative „#aufstehn“ startet gemeinsam mit einer Reihe zivilgesellschaftlicher Organisationen im Vorfeld der EU-Wahl eine Kampagne, Europa nicht dem Hass zu überlassen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet eine Fotoausstellung „Gegen das Vergessen“ mit Bildern von Holocaust-Überlebenden am Wiener Ring.

Am Mittwoch befragt der BVT-Untersuchungsausschuss unter anderem den früheren Vizechef des Verfassungsschutzes, Wolfgang Zöhrer. Außerdem tagt der Ministerrat. Und am Abend findet am Heldenplatz wieder das „Fest der Freude“ zum Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime statt. Der 8. Mai ist der Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 1945. Im Unterrichtsausschuss versuchen ÖVP und FPÖ nach mehreren Vertagungen neuerlich, eine Zweidrittelmehrheit für ein Kopftuchverbot für Volksschulkinder zustande bringen und beschließen die einheitlichen Herbstferien.

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss befragt am Donnerstag mit Martin Bartenstein und Susanne Riess zwei Mitglieder der schwarz-blauen Regierung Schüssel I (2000 bis 2003). Der Bundesrat beschließt die Reform der Mindestsicherung und der Innenausschuss des Nationalrates beschließt die umstrittene Bundesagentur für Flüchtlingsbetreuung.

Am Freitag treffen sich die Gesundheitsreferenten der Länder in Villach und sprechen unter anderem über den elektronischen Impfpass.

Am Samstag wird Gernot Darmann als Kärntner FP-Chef wiedergewählt. Und am Sonntag treffen die EU-Spitzenkandidaten auf „Puls 4“ zu einer „Elefantenrunde“ zusammen.