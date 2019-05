Hundert Kilo schwerer Tresor aus Büro im Lungau gestohlen

Tamsweg (APA) - Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende aus einem Büro eines Verkehrsbetriebes in Tamsweg (Lungau) einen 100 Kilogramm schweren Standtresor gestohlen, in dem Wechselgeldbörsen von Busfahrern aufbewahrt waren. Die Höhe der Beute und des Gesamtschadens wird noch ermittelt. Hinweise zu den Tätern, die ein Fenster aufbrachen, um in das Büro zu gelangen, gibt es laut Polizei bisher noch keine.