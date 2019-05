Zentralmatura beginnt mit Minderheitensprachen und Spanisch

Wien (APA) - Mit den Klausuren in den Minderheitensprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch sowie in Spanisch beginnt heute, Montag, der Haupttermin der Zentralmatura 2019. Insgesamt nehmen rund 45.000 Kandidaten an allgemeinbildenden (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sowie bei der Berufsreifeprüfung daran teil.

Der heutige Auftakt betrifft knapp 130 Schüler in den Minderheitensprachen an AHS sowie rund 1.200 in Spanisch an AHS und BHS. In den kommenden Tagen folgen die Klausuren in Deutsch (7. Mai), Mathematik (8.), Französisch (9.), Englisch (10.), Latein bzw. Griechisch (jeweils 13.) und Italienisch (14.).