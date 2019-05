Badminton: Wraber sammelte erste Punkte für Olympia-Qualifikation

Campinas (APA) - Mit einem neunten Rang beim Badminton-Weltturnier in Campinas in Brasilien hat Luka Wraber am Sonntag seine ersten Punkte für die Olympia-Qualifikation angeschrieben. Der Niederösterreicher wird sich nach dem Achtelfinaleinzug in Brasilien in der Weltrangliste in etwa auf Platz 90 einordnen. Für ein Antreten bei den Spielen in Tokio muss er sich in etwa in die Top 60 schieben.

Die Qualifikationsperiode läuft seit 1. Mai und bis 30. April 2020. Wraber möchte kommende Woche auf der europäischen Tour weitere Punkte sammeln.