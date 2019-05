Trump warnt Palästinenser vor weiteren „Terrorakten gegen Israel“

Washington (APA/dpa) - Nach dem Ausbruch neuer Gewalt zwischen Israelis und militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump den Bewohnern des Küstengebiets eine Warnung erteilt. „An die Menschen in Gaza: Diese Terrorakte gegen Israel werden euch nur noch mehr Elend einhandeln. Stoppt die Gewalt und arbeitet auf Frieden hin - es ist möglich!“, twitteret Trump in der Nacht auf Montag.

Weiters teilte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: „Wir unterstützen Israel zu 100 Prozent bei der Verteidigung seiner Bürger.“ Hintergrund ist der schwerste Gewaltausbruch in der Region seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren. Am Wochenende wurden israelischen Medienberichten zufolge mindestens vier Israelis durch massiven Raketenbeschuss aus Gaza getötet und mehr als hundert verletzt, während Angriffe der israelischen Armee nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 20 Palästinenser töteten und rund 150 verletzten.

Die Gewalt eskalierte, nachdem es am Freitag an der Gaza-Grenze bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten Tote gegeben hatte. Vier Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet. Palästinenserfraktionen kündigten daraufhin Rache an.