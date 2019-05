AUSSENPOLITIK - Termine von Mo, 06.05.19 bis Di, 07.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~ Diensthabende Vormittag: Stefan Vospernik

Nachmittag: Paul Zabloudil

6./7.: Edgar Schütz

Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at ~ ~

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 06. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - AI Albanischer Parlamentspräsident Ruci in Österreich

(6.5.-7.5.) - AI 14:45 Treffen mit MandatarInnen der bilateralen

parlamentarischen Gruppe Österreich-

Albanien, des Außenpolitischen Ausschusses

und des Ständigen EU-Unterausschusses des

Nationalrats

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 2, 1.,

Heldenplatz) - AI 16:00 Treffen mit Bundesratspräsident Appé

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, 1., Heldenplatz)

- AI Delegation des Migrationsausschusses der

CI Parlamentarischen Versammlung des Europarats anl.

II der Europaratskampagne „End Immigration Detention

of Children“ - AI 14:00 Treffen mit Nationalratsabgeordneten

CI (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

II Pavillon Bibliothekshof, Lokal 4, 1.,

Heldenplatz)

- AI EU-Wahl: EU-Spitzenkandidat der ungarischen

II Sozialdemokraten, Ujhelyi, in Österreich * AI 11:00 EU-Wahl: PK „Demokratie und

II Rechtsstaatlichkeit in Gefahr - Rechtsruck

in Europa verhindern“ mit Ujhelyi (EU-

Spitzenkandidat der ungarischen

Sozialdemokraten), SPÖ-EU-Spitzenkandidat

Schieder

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal,

1., Löwelstraße 18)

* 09:30 WI PK Wirtschaftsbund Wien „Mehr Steuergerechtigkeit

II für Klein- und Mittelbetriebe innerhalb der EU“

AI mit ÖVP-EU Spitzenkandidat Karas, Landesobmann

Ruck

(Hotel Das Triest, 4., Wiedner Hauptstraße 12) - 09:45 AI Vortrag Sir Peter Ustinov Institut „In Defense of

XI Modern Times“ von Clemens Jabloner (Philosoph,

Universität Wien)

(Universität Wien, Hörsaal 7, 1., Universitätsring

1) * 10:30 AI PK „Schirmherr der Ustascha? Innenminister Kickl

II und das Faschistentreffen in Bleiburg - Details

zur politischen und behördlichen Verantwortung des

Innenministers und zur gesetzwidrigen Nicht-

Untersagung“ mit Pilz (JETZT)

(Lounge Parlamentsklub JETZT (ehem. Liste Pilz),

2. Stock, 1., Löwelstraße 12) * 15:30 II Abschlussveranstaltung Muslimische Jugend

AI Österreich (MJÖ) „MuslimInnen gegen

Antisemitismus“ mit Mumic (Bundesvorsitzende MJÖ),

Bogensberger (stv. Leiter Vertretung EU-Kommission

Österreich), Vural (IGGÖ-Präs.), Traina (US-

Botschafter in Österreich), von Schnurbein (EU-

Antisemitismusbeauftragte), Fischer (Bundespräs.

a.D., Videobotschaft), Peham (Rechtsextremismus-

und Antisemitismusforscher, DÖW)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 16:00 AI Vortrag Institut für die Wissenschaften vom

Menschen (IWM) „What is Political Cruelty? -

Liberalism of Fear and the Democratic Life“ von

Aishwary Kumar (Lichtenberg Kolleg, Göttingen

Institute of Advanced Study)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/6birIZw4

(IWM, 9., Spittelauer Lände 3) * 18:00 AI Gespräch Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)

mit Walter Scheidel über Migration und Krisen des

gesellschaftlichen Zusammenhalts

(Architekturzentrum, 7., Museumsplatz 1) - 18:00 AI Diskussion International Center for Advanced and

Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR) „Ein

ukrainischer New Deal: Vergangenheitsbewältigung“

mit u.a. den ukrainischen Politikwissenschaftern

Fesenko, Bondarenko und Kusa

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Industriellenvereinigung, Schöller-Saal, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) - 19:00 AI Buchpräsentation „Auf dem Weg zu den ersten

Direktwahlen des Europäischen Parlaments.

Transnationale Parteienkooperation

christdemokratischer und konservativer Parteien in

Europa 1965-1979“ mit u.a. Helmut Wohnout (Karl

von Vogelsang-Institut), Michael Gehler

(Universität Hildesheim)

(Palais Epstein, Innenhof, 1., Dr.-Karl-Renner-

Ring 3) - 19:30 II Podiumsdiskussion „Die EU der Zukunft. Unsere

AI Chancen für Wien.“ mit Blümel (EU-Minister),

Edtstadler (Staatssekretärin, ÖVP), Plassnik

(Botschafterin), Hahn (EU-Kommissar)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Arena 21, Museumsquartier, 7., Museumsplatz 1)

NIEDERÖSTERREICH Hainburg - 15:00 CI Kick-Off Veranstaltung „Bridges for Birth“ mit LR

AI Eichtinger (ÖVP), Slowakischer Staatssekretär

Spinak

(Landesklinikum Hainburg, Kapelle des

Landesklinikums, Hofmeisterstraße 70)

OBERÖSTERREICH Linz - 09:00 II PK SPÖ Oberösterreich „Vom Europa der Konzerne zum

AI Europa der Menschen“ u. a. mit EU-Spitzenkandidat

Heide

(Cafe Traxlmayr, Promenade 16)

SALZBURG Salzburg - BILD 12:15 II Fototermin Österreichische Universitätenkonferenz

AI (uniko) „Universities vote for Europe“ (Rektoren

XI werben mit Transparent für Europa-Wahl)

(Mozarteum, Mirabellplatz 1)

STEIERMARK Graz - 15:15 AI Buchpräsentation Ludwig Boltzmann Institut für

XI Kriegsfolgen-Forschung „Resettling the

Borderlands“: State Relocations and Ethnic

Conflict in the South Caucasus“ Farid Shafiyev,

Stelzl-Marx, Botschafter Israfilov (Aserbaidschan)

(Zentrum für Weiterbildung (Vorklinik), I., SR

38.21, Harrachgasse 23)

TIROL Innsbruck * 09:00 AI PG „Arbeitsgespräch zwischen LH Platter und

II Außenministerin Kneissl“

(Landhaus 1, Büro LH, Eduard Wallnöfer Platz 3) * 11:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Tirol „Tiroler ÖVP startet in den

AI Intensivwahlkampf“ mit LPO LH Platter, EU-

Spitzenkandidatin Thaler, Wirtschaftsministerin

Schramböck

(ÖVP Tirol Landesgeschäftsstelle,

Fallmerayerstraße 4) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 09:00 AI PG mit burgenländischem LH Doskozil und

burgenländischem LR Illedits (anl. des Besuchs bei

EU-Kommissionspräsident Juncker)

15:00 Treffen Doskozil-Juncker GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit ---------------------------------------------------------------------

BULGARIEN Sofia/Rakowski * AA Papst Franziskus in Bulgarien (5.-6.5.)

11:15 Heilige Messe in Rakowski

18:15 Ökumenisches Friedensgebet auf dem

Unabhängigkeitsplatz in Sofia

(alle Uhrzeiten MESZ+1)

FINNLAND Rovaniemi * AA Treffen US-Außenminister Pompeo mit russischem

Amtskollegen Lawrow im Rahmen des Arktischen Rates

Venezuela unter den Hauptthemen

FRANKREICH Paris - 19:30 AA Treffen französischer Präsident Macron mit

niederländischem Regierungschef Rutte

INDIEN Neu-Delhi - AA Fortsetzung der Parlamentswahlen in Indien (bis

19.5.) - Ergebnis am 23.5. erwartet

LIBYEN Tripolis * AA Entwicklung bei Kämpfen um libysche Hauptstadt

Tripolis

NAHOST/ISRAEL/PALÄSTINA Tel Aviv/Gaza * AA Neue Gewalt in Nahost - Nach Verkündigung von

Waffenstillstand durch Palästinenser

NORDKOREA Pjöngjang * AA Nach Waffentest Nordkoreas

NORDMAZEDONIEN Skopje * AA Nach Sieg des sozialdemokratischen

Regierungskandidaten Pendarovski bei

Präsidentenstichwahl in Nordmazedonien

PANA Panama-Stadt * AA Nach Präsidenten- und Parlamentswahlen in Panama -

Sieg des Linkskandidaten Cortizo

THAILAND Bangkok * AA Feierlichkeiten zur Krönung des thailändischen

CA Königs Vajiralongkorn (Rama X.) (4.-6.5.)

TÜRKEI Ankara * AA NATO-Generalsekretär Stoltenberg in der Türkei

PK nach Treffen mit türkischem Außenminister

Cavusoglu * AA Türkische Wahlbehörde berät über Antrag auf

Wahlwiederholung in Istanbul

UNGARN Budapest * AI EU-Wahl: FPÖ-Parteiobmann Strache und FPÖ-EU-

II Spitzenkandidat Vilimsky bei ungarischem Premier

Orban

UNO Den Haag * 09:30 AA Internationaler Strafgerichtshof (IStGH - ICC)

plant Urteil zu weiterem Vorgehen im Fall des

gestürzten sudanesischen Staatschefs Bashir

USA Washington * AA Frist für Trumps Ex-Anwalt Cohen zum Antritt

seiner dreijährigen Haftstrafe läuft ab * AA US-Finanzministerium entscheidet über Übergabe von

Trumps Steuererklärung an Repräsentantenhaus

USA/IRAN Washington/Teheran * AA „Militärische Warnung“ - USA verlegen Streitkräfte

in Richtung Iran

VENEZUELA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 07. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - AI Albanischer Parlamentspräsident Ruci in Österreich

(6.5.-7.5.) - AI 13:30 Treffen mit Nationalratspräsident Sobotka

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring

3)

* 10:00 II Auftakt-PK Initiative #aufstehn - „Ein Europa für

AI Alle!“ mit Mayrhofer (Gf. #aufstehn), Egit (Gf.

Greenpeace Zentral/Osteuropa), Fenninger (Direktor

Volkshilfe Österreich), Jäger (Projektleiterin

Frauenvolksbegehren), Knapp (Obfrau

Asylkoordination Österreich)

(Café phil, 6., Gumpendorfer Straße 10-12) - 10:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion „Schüler und Lehrlinge

AI treffen Spitzenkandidaten zur Europawahl“ mit

Karas (ÖVP-Spitzenkandidat EU-Wahl), Vilimsky

(FPÖ-Spitzenkandidat EU-Wahl), Regner (Leiterin

SPÖ Delegation im EP), Abg. Gamon

(Spitzenkandidatin NEOS), Voggenhuber

(Spitzenkandidat Initiative 1Europa), Kogler

(Bundessprecher Grünen Österreich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) * 10:00 CI PK Plattform „Mutternacht“ „Schnuller statt Schule

AI - Wenn Mädchen Mütter werden“ mit u.a. GF

Barschdorf-Hager (CARE Österreich), Gründerin Abg.

Bayr (Plattform „Mutternacht“), Sprecherin Rainer

(Frauenkomitee der Bundesjugendvertretung)

http://www.mutternacht.at

(VinziRast - mittendrin, 9., Lackierergasse 10) - 14:00 WI Veranstaltung Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

AI „The European Dream - Der Europatag im Haus der

Wirtschaft“

http://wko.at/aussenwirtschaft/europatag

(WKÖ, 4., Wiedner Hauptstraße 63) - 16:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion Universität Wien „Deine

AI Sicht - Welches Europa will die Jugend?“ mit Karas

XI (ÖVP), Regner (SPÖ), Gamon (Neos), Kogler (Grüne),

Vilimsky (FPÖ), Voggenhuber (1Europa)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/NRCLFe0y

(Universität Wien, Audimax, 1., Universitätsring

1) - LIVE 17:30 WI Zukunftsgespräch „The European Dream“ mit

AI Bestsellerautor Yuval Harari, Bundeskanzler Kurz,

Präs. Mahrer (WKÖ)

(WKÖ, Julius Raab Saal, 4., Wiedner Hauptstraße

63) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Ukraine - Neue Chancen nach der

Präsidentschaftswahl“ mit u.a. Sergij Osatschuk

(Österreichischer Honorarkonsul, Czernowitz),

Simon Weiß (Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalbüro

Wien) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Landesverteidigungsakademie, Sala Terrena, 7.,

Stiftgasse 2A) - 19:00 AI Diskussion Bruno Kreisky Forum „Endless Brexit -

How the Difficult Process of Leaving the EU Shapes

the Future of the United Kingdom and the European

Union“ mit u.a. ehem. britischen EU-Botschafter

Rogers, Szyszkowitz (Journalistin und Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/VX54gxaa

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 AI Besichtigung der Wanderausstellung der UNO-City im

Landhaus mit u.a. LR Dunst, Resch (UNO-Vertreterin

aus dem Burgenland), Woltran (UN-Büro für

Weltraumfragen), Nesirky (UN-Informationsservice),

VertreterInnen des UN-Büros für Drogen- und

Verbrechensbekämpfung

(Wandelgang vor dem Landtagssitzungssaal, Landhaus

Alt, Europaplatz 1) --------------------------------------------------------------------- EU

DEUTSCHLAND Mainz * 20:15 AA EU-Wahl: Fernsehduell zwischen Manfred Weber und

Frans Timmermans (live auf ARD) EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 11:00 WI EU-Kommission legt Frühjahrsprognose vor

WA

AA GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel - AA Entwicklung um Brexit ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin * AA US-Außenminister Pompeo bei deutscher Kanzlerin

Merkel

NORDMAZEDONIEN Skopje * AA Papst Franziskus in Nordmazedonien

09:15 Treffen mit Präsident Ivanov und

Ministerpräsident Zaev

10:20 Besuch der Gedenkstätte für Mutter Teresa

11:30 Heilige Messe auf dem Makedonija-Platz

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~