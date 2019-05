Golf: Premierensieg für US-Spieler Homa auf PGA-Tour

Charlotte (North Carolina) (APA/Reuters) - US-Golfprofi Max Homa hat mit dem Sieg bei der Wells Fargo Championship (7,9 Mio. Dollar) seinen ersten Titel auf der PGA-Tour gewonnen. Der 28-Jährige aus Kalifornien setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Charlotte nach vier Runden mit insgesamt 269 Schlägen gegen seinen Landsmann Joel Dahmen (272) und den Weltranglisten-Zweiten Justin Rose (273) aus England durch.

Homa kassierte für seinen Premierensieg auf der US-Tour 1,4 Mio. Dollar Preisgeld. Der Österreicher Sepp Straka hatte in Charlotte (North Carolina) den Cut verpasst. Während Rose im Quail Hollow Club mit drei Runden in den 60ern Selbstvertrauen für die bevorstehende PGA Championship tankte, tat sich sein Ryder-Cup-Teamkollege Rory McIlroy im Finish wie so oft vor allem beim Putten schwer. Nach einer mageren 73 zum Abschluss wurde der Nordire Achter. Mit im Schnitt 70,44 Schlägen ist der Weltranglisten-Vierte McIlroy in der Rangliste für Leistungen am Schlusstag nur 93. der Tour.

Die PGA Championship, das zweite Major des Jahres 2019, beginnt am Donnerstag in einer Woche (16. Mai) in Farmingdale auf Long Island in New York.