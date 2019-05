Leitbörsen in Fernost nach Aufflammen des Zoll-Streits tiefrot

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Montag nach dem neuerlichen Aufflammen des Zoll-Streits zwischen China und den USA deutlich abgesackt. In China, wo der Handel nach drei Feiertagen wieder aufgenommen wurde, fiel der Shanghai Composite um 171,88 Punkte oder 5,58 Prozent auf 2.906,46 Punkte. Damit tendierte er so tief wie seit Ende Februar nicht mehr.

Der Hang Seng Index in Hongkong verlor 871,73 Zähler (minus 2,90 Prozent) auf 29.209,82 Einheiten.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Sonntag an, kommenden Freitag die Importzölle für bestimmte chinesische Produkte auf 25 Prozent zu erhöhen. Die Verhandlungen kämen zu langsam voran, begründete Trump seine neuerliche Verschärfung des Konflikts. China versuche nachzuverhandeln, das wolle er nicht zulassen.

Trotzdem hält China an den Verhandlungen fest. „Das chinesische Verhandlungsteam bereitet sich darauf vor, zu Verhandlungen in die USA zu reisen“, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Montag in Peking. Ab wann weiterverhandelt wird, bleibt dennoch unklar, denn der Vize-Ministerpräsident und Verhandlungsführer Liu He erwägt eine Absage für die am Mittwoch in Washington geplanten Handelsgespräche.

Vor den Sorgen um eine Eskalation des Zoll-Streits treten weitere Nachrichten in den Hintergrund. Chinas größte Handelsmesse zeigt eine sinkende Exportnachfrage. Die Ausfuhrbestellungen der Canton Fair zeigten einen Rückgang von 1,1 Prozent. Die Messe gilt als Barometer für die Auslandsnachfrage.

Außerdem verringerte Chinas Notenbank die Kapitalauflagen für regionale Banken bei der Vergabe von Krediten an kleinere und private Unternehmen. Der Satz für die sogenannte Mindestreserve für Banken mit einer Bilanzsumme von weniger als 10 Milliarden Yuan (1,3 Mrd. Euro) wird ab dem 15. Mai auf acht Prozent gekürzt.

Vor allem die Aktien der Logistik-Unternehmen wurden in Mitleidenschaft gezogen. In Shanghai sackten Shanghai International Port um fast zehn Prozent ab. Die in Honkong gelisteten Aktien von China Merchants Port rutschten um 2,78 Prozent ab, während Cosco Shipping Holdings um 8,55 Prozent ins Minus trudelten.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich deutlich in der Verlustzone. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.567,56 Zählern mit minus 395,70 Punkten oder 1,02 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 57,3 Zähler oder 0,89 Prozent auf 6.369,90 Einheiten.

In Sydney war ein Kursrutsch den Aktien der australischen Hochtief-Tochter Cimic zu sehen. Die Cimic-Papiere fielen um über sieben Prozent, nachdem der selbsternannte Research-Dienst GMT Research dem Unternehmen Vorwürfe mit Blick auf den Umsatzausweis gemacht hatte.

In Japan blieb der Aktienmarkt wegen des letzten der zehn Feiertage der diesjährigen „Golden Week“ erneut geschlossen und eröffnet wieder am morgigen Dienstag.