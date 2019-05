EU-Wahl: Zahl der Stimmberechtigten steht fest

Wien (APA) - Die Zahl der Stimmberechtigten für die EU-Wahl steht endgültig fest. Es sind genau 6.416.202 Personen, teilte das Innenministerium am Montag mit. Das sind rund 5.500 mehr als beim vergangenen Urnengang 2014.

Frauen sind mit 3,3 Millionen potenziellen Wählerinnen gegenüber den Männern (3,1 Mio.) in der Mehrheit. Die größte Zahl an Wahlberechtigten gibt es in Niederösterreich (1,3 Mio.). Ebenfalls mehr als eine Million möglicher Wähler sind es in Wien (1,2 Mio.) und Oberösterreich (1,1 Mio.). Die potenziell kleinste Wählerschar stellt das Burgenland mit knapp 234.000 Personen.