EU-Wahl - Für Schützenhöfer „richtiger und wichtiger“ Kurz-Vorstoß

Graz (APA) - Der steirische ÖVP-Obmann und LH Hermann Schützenhöfer nannte die Vorschläge von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für EU-Reformen einen „richtigen und wichtigen Vorstoß“. Er sei zuversichtlich, dass „es gelingen kann, die teilweise verkrusteten Strukturen, die Europa in manchen Bereichen lähmen, aufzubrechen“, sagte Schützenhöfer am Montag in einer Aussendung.

Man habe etwa in der Flüchtlingsbewegung 2015 und in der Zeit danach hautnah erlebt, dass die EU mit ihren bisherigen Spielregeln an ihre Grenzen gestoßen sei, sagte der steirische LH. Auch in anderen Punkten ärgere man sich darüber, dass sich die EU in Detailfragen verliere anstatt große Lösungen anzubieten. „Daher müssen Subsidiarität und Dezentralisierung stärkere Ordnungsprinzipien auch in Europa werden“, hielt der steirische ÖVP-Chef fest. Wenn man verhindern wolle, dass die teils populistisch-demagogische Zentralismuskritik zerstörerische und desintegrierende Formen annehme, müsse sich wohl auch im EU-Vertrag etwas ändern.

