Toto: Fünfte Runde ohne Dreizehner in Folge - 130.000er-Jackpot

Wien (APA) - Zum fünften Mal in Folge hat es in der Runde 18B keinen Toto-Dreizehner gegeben. Somit geht es in der nächsten Runde um einen Fünffachjackpot mit rund 130.000 Euro. Beim Zwölfer wurde der Dreifachjackpot insgesamt sechsmal geknackt. Ein in Oberösterreich abgegebener Systemschein brachte einem Teilnehmer gleich zwei Zwölfer und damit zweimal die Quote von mehr als 3.900 Euro.

In der Torwette blieben die Töpfe in den ersten beiden Gewinnrängen weiterhin verschlossen, da es abermals niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Annahmeschluss für die Runde 19A ist am Dienstag um 17.20 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 18B (Angaben ohne Gewähr): Kein Dreizehner, Fünffachjackpot zu 114.724,69 - 130.000 Euro warten

6 Zwölfer zu je 3.904,60 65 Elfer zu je 371,60 428 Zehner zu je 58,90 2.201 5er Bonus zu je 0,70

Torwette 1. Rang: Jackpot mit 43.502,88 Torwette 2. Rang: Jackpot mit 2.785,82 Torwette 3. Rang: 38 Gewinne zu je 22,60 Hattrick: Jackpot zu 117.324,33 ~