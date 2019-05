EU-Wahl: Rektoren rufen zur Teilnahme auf

Salzburg (APA) - Die Universitätenkonferenz (uniko) ruft zur Teilnahme an der EU-Wahl am 26. Mai auf. Mit der gemeinsam mit neun anderen Rektorenkonferenzen Europas initiierten Kampagne „Universities vote for Europe“ soll vor allem die Wahlbeteiligung der Studenten gesteigert werden, hieß es in einer Aussendung.

„Wenn wir Europa seinen Gegnern und populistischen Strömungen überlassen, dann sind nicht nur unsere Universitäten, sondern auch Frieden und unser persönliches Wohlergehen in Gefahr. Deshalb brauchen wir ein starkes Europäisches Parlament. Gib ihm deine Stimme und geh zur Wahl“, betonten die Rektoren am Montag bei ihrer Plenarsitzung in Salzburg.