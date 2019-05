EU-Vertrag - Schieder: Kurz-Vorschläge „alte Kalauer“

Wien (APA) - Der SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl, Andreas Schieder, hat die Forderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einem neuen EU-Vertrag als „Aufkochen von alten Kalauern“ bezeichnet. Wäre es Kurz damit ernst, hätte er die Vorschläge im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im Vorjahr einbringen können, meinte Schieder am Montag vor Journalisten in Wien.

Der SPÖ-Politiker unterstützt zwar selbst einige dieser „altbekannten“ Forderungen, etwa die Verkleinerung der EU-Kommission, schnellere Entscheidungen oder einen einzigen Sitz für das EU-Parlament. „Das Problem ist aber das, was nicht drinnen steht.“ So werde eine Stärkung des Europäischen Parlaments genauso wenig erwähnt, wie eine Sozialunion, der Klimawandel, die Steuerprivilegien der Konzerne oder Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union. „Das ist net einmal ein guter Gag für den Wahlkampfauftakt.“

Kurz hatte am Samstag eine Neuverhandlung des EU-Vertrags verlangt. „Der Aktuelle ist nicht mehr zeitgemäß“, so der Bundeskanzler beim ÖVP-EU-Wahlkampfauftakt in Wien. Konkret forderte er verschärfte Sanktionsmechanismen und Strafen für Schuldenstaaten, für Länder, die illegale Migranten nicht registrieren und durchwinken, sowie bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Die EU solle sich künftig verstärkt auf große Fragen wie die Außen- und Sicherheitspolitik fokussieren, so Kurz. Er sprach sich außerdem für einen Sitz des EU-Parlaments sowie eine kleinere EU-Kommission aus.