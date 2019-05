Tennis: Thiem beginnt in Madrid gegen Reilly Opelka

Madrid (APA) - Der 25-jährige Niederösterreicher Dominic Thiem spielt in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka. Der 21-Jährige setzte sich am Montag in der ersten Runde des Sandplatz-Klassikers gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta 7:6(5),6:4 durch. Das erste Duell von Thiem (ATP-5.) mit dem Weltranglisten-58. wird am Dienstag oder Mittwoch stattfinden.