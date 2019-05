APA Medien-News - Styria, RMA, EFFIE

Wien/Graz (APA) - sd one-Geschäftsleitung

Nicola Dietrich ist neues Mitglied der Geschäftsleitung on der styria digital one (sd one), teilte die Styria Media Group am Montag mit. Die Digitalexpertin übernimmt diese Funktion zusätzlich zu ihren Aufgaben als Head of Content Strategy in der sd one und dem Magazinverlag bzw. der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation (SCC). Als „ausgewiesene Branchenexpertin“ könne sie auf mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Bereich digitale Medien verweisen, hieß es in der Aussendung. Man wolle nun „noch stärker als bisher auf ihre strategischen Kompetenzen setzen und diese in den Bereichen Produktentwicklung und Content-Strategie nutzen“, wurde sd one-Geschäftsführerin Xenia Daum zitiert.

RMA-Chefredakteurin

Maria Jelenko-Benedikt wird im September des Jahres Chefredakteurin der Regionalmedien Austria (RMA). In dieser Funktionwerde sie sowohl das Österreich-Ressort verantworten und in Zusammenarbeit mit den Chefredakteuren der RMA-Gesellschaften in den Bundesländern die redaktionelle Strategie weiterentwickeln, als auch einen starken Fokus auf die Weiterentwicklung und den Ausbau des digitalen Angebots legen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Bis Ende 2018 war Wolfgang Unterhuber RMA-Chefredakteur, nun Wirtschafts-Ressortleiter beim „Kurier“. Jelenko-Benedikt war bis Ende Jänner 2019 acht Jahre lang Online-Chefredakteurin bei „Heute“.

EFFIE-Werbepreise

Bereits zum 35. Mal werden heuer die EFFIE-Werbepreise der IAA Austria vergeben. Einreichungen sind ab Dienstag, 7. Mai bis 16. Juni möglich. Flankiert wird die Einreichphase von einer Kampagne, in der die traditionsreiche Auszeichnung als „gnadenlos ehrlich“ beworben wird. Neu sind heuer insgesamt drei „Einreichworkshops“, einer in Salzburg und zwei in Wien. Verliehen werden die Preise bei der EFFIE-Gala, die heuer am 16. Oktober in der Halle E des MQ stattfindet.

