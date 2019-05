PKK-Chef Öcalan erhält erstmals seit 2011 Besuch von Anwälten

Istanbul (APA/dpa/AFP) - Nach rund acht Jahren hat der in der Türkei inhaftierte Chef der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, wieder Besuch von seinen Anwälten erhalten. Zwei Verteidiger hätten Öcalan am 2. Mai im Gefängnis auf der Insel Imrali getroffen, erklärten die Juristen am Montag in Istanbul.

Öcalan durfte demnach das erste Mal seit Juli 2011 Besuch von seinen Anwälten erhalten. Vier Verteidiger hätten um eine Erlaubnis gebeten, nur zweien sei der Besuch erlaubt worden.

Der PKK-Führer sitzt seit 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer in Haft. Im Jänner hatte er nach mehr als zwei Jahren Isolation wieder Besuch von seinem Bruder erhalten.

Die Abgeordnete der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Leyla Güven, ist seit dem 8. November im Hungerstreik und protestiert damit gegen die Haftbedingungen Öcalans. Die HDP fordert unter anderem ein dauerhaftes Besuchsrecht.

Zahlreiche Unterstützer schlossen sich der Aktion Güvens an. Nach Angaben der HDP befinden sich zurzeit rund 3000 Menschen alleine in Gefängnissen im Hungerstreik.