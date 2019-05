AUSSENPOLITIK - Termine von Di, 07.05.19 bis Mi, 08.05.2019

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 07. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - AI Albanischer Parlamentspräsident Ruci in Österreich

(6.5.-7.5.) - AI 13:30 Treffen mit Nationalratspräsident Sobotka

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring

3)

* 10:00 II Auftakt-PK Initiative #aufstehn - „Ein Europa für

AI Alle!“ mit Mayrhofer (Gf. #aufstehn), Egit (Gf.

Greenpeace Zentral/Osteuropa), Fenninger (Direktor

Volkshilfe Österreich), Jäger (Projektleiterin

Frauenvolksbegehren), Knapp (Obfrau

Asylkoordination Österreich)

(Café phil, 6., Gumpendorfer Straße 10-12) - 10:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion „Schüler und Lehrlinge

AI treffen Spitzenkandidaten zur Europawahl“ mit

WI Karas (ÖVP-Spitzenkandidat EU-Wahl), Vilimsky

(FPÖ-Spitzenkandidat EU-Wahl), Regner (Leiterin

SPÖ Delegation im EP), Abg. Gamon

(Spitzenkandidatin NEOS), Voggenhuber

(Spitzenkandidat Initiative 1Europa), Kogler

(Bundessprecher Grünen Österreich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) * 10:00 CI PK Plattform „Mutternacht“ „Schnuller statt Schule

AI - Wenn Mädchen Mütter werden“ mit u.a. GF

Barschdorf-Hager (CARE Österreich), Gründerin Abg.

Bayr (Plattform „Mutternacht“), Sprecherin Rainer

(Frauenkomitee der Bundesjugendvertretung)

http://www.mutternacht.at

(VinziRast - mittendrin, 9., Lackierergasse 10) - 14:00 WI Veranstaltung Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

AI „The European Dream - Der Europatag im Haus der

Wirtschaft“

http://wko.at/aussenwirtschaft/europatag

(WKÖ, 4., Wiedner Hauptstraße 63) - 16:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion Universität Wien „Deine

AI Sicht - Welches Europa will die Jugend?“ mit Karas

XI (ÖVP), Regner (SPÖ), Gamon (Neos), Kogler (Grüne),

Vilimsky (FPÖ), Voggenhuber (1Europa)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/NRCLFe0y

(Universität Wien, Audimax, 1., Universitätsring

1) - LIVE 17:30 WI Zukunftsgespräch „The European Dream“ mit

AI Bestsellerautor Yuval Harari, Bundeskanzler Kurz,

KI Präs. Mahrer (WKÖ) (live auf

http://go.apa.at/nTQ7RzQy )

(WKÖ, Julius Raab Saal, 4., Wiedner Hauptstraße

63) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Ukraine - Neue Chancen nach der

Präsidentschaftswahl“ mit u.a. Sergij Osatschuk

(Österreichischer Honorarkonsul, Czernowitz),

Simon Weiß (Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalbüro

Wien) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Landesverteidigungsakademie, Sala Terrena, 7.,

Stiftgasse 2A) - 19:00 AI Diskussion Bruno Kreisky Forum „Endless Brexit -

How the Difficult Process of Leaving the EU Shapes

the Future of the United Kingdom and the European

Union“ mit u.a. ehem. britischen EU-Botschafter

Rogers, Szyszkowitz (Journalistin und Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/VX54gxaa

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 AI Besichtigung der Wanderausstellung der UNO-City im

Landhaus mit u.a. LR Dunst, Resch (UNO-Vertreterin

aus dem Burgenland), Woltran (UN-Büro für

Weltraumfragen), Nesirky (UN-Informationsservice),

VertreterInnen des UN-Büros für Drogen- und

Verbrechensbekämpfung

(Wandelgang vor dem Landtagssitzungssaal, Landhaus

Alt, Europaplatz 1)

NIEDERÖSTERREICH Krems - 12:00 AI EU-Wahl: PG Freiheitlicher Klub im Parlament mit

II NÖ-Kandidatin LAbg. Schuster, Klub- und NÖ

Landesparteiobmann Rosenkranz

(Wellen.Spiel, Welterbeplatz 1)

TIROL Going * AI Slowenischer Außenminister Cerar in Österreich

CI * AI Treffen mit Außenministerin Kneissl

CI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

11:00 PG Cerar/Kneissl

(u.a. zu Lipizzanerzucht als immaterielles

Kulturerbe, bilateralen Beziehungen

zwischen Österreich und Slowenien sowie

Zusammenarbeit in außenpolitischen Fragen)

(in englischer Sprache)

(Eintreffen bis spätestens 10:45)

(Biohotel Stanglwirt, Kaiserweg 1)

--------------------------------------------------------------------- EU

DEUTSCHLAND Mainz * 20:15 AA EU-Wahl: Fernsehduell zwischen Manfred Weber und

Frans Timmermans (live auf ARD) EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 11:00 WI EU-Kommission legt Frühjahrsprognose vor

WA

AA GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit

Tories und Labour wollen Gespräche fortsetzen ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin * AA Treffen US-Außenminister Pompeo mit deutscher

Kanzlerin Merkel

17:15 Uhr PK mit deutschem Außenminister Maas * AA Britischer Thronfolger Charles in Deutschland

CA (7.5.-10.5.)

LIBYEN Tripolis * AA Entwicklung bei Kämpfen um libysche Hauptstadt

Tripolis

NAHOST/ISRAEL/PALÄSTINA Tel Aviv/Gaza * AA Waffenruhe nach neuer Gewalt in Nahost

NIGERIA Abuja - AA Konferenz zum Thema Migration

NORDMAZEDONIEN Skopje * AA Papst Franziskus in Nordmazedonien

09:15 Treffen mit Präsident Ivanov und

Ministerpräsident Zaev

10:20 Besuch der Gedenkstätte für Mutter Teresa

11:30 Heilige Messe auf dem Makedonija-Platz

UNO Den Haag - AA UNO-Gericht verhandelt Rassismus-Klage gegen

Vereinigte Arabische Emirate (VAE) (07.-09.05.)

USA/IRAN Washington/Teheran * AA „Militärische Warnung“ - USA verlegen Streitkräfte

in Richtung Iran

VENEZUELA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 08. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - 10:30 AI Diskussion anlässlich des Europatages am 9. Mai

mit Jugendlichen von EYFON (European Youth Forum

Neumarkt), Bundespräsident Van der Bellen

(Volksgarten-Pavillon, 1, 1., Burgring) * 14:00 AI Verabschiedung des Mali-Kontingens des Bundesheers

II mit u.a. Verteidigungsminister Kunasek,

Vizekanzler Strache (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Bundesministerium für Landesverteidigung,

Innenhof, 9., Rossauer Lände 1) * 20:15 II EU-Wahl: „2 im Gespräch“ - 8 Konfrontationen

AI (ORF2)

(ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 II PK AK Burgenland, ÖGB Burgenland „Präsentation der

AI neuen Broschüre: ‚Wir in der EU!‘“ mit Präsident

WI Michalitsch (AK Burgenland), ÖGB-Landessekretär

Rotpuller, Lukic-Zjajo (AK-Expertin),

Gewerkschaftsschüler Kenyeri und Neuhold

(AK/ÖGB-Haus, Kleiner Saal, Wienerstraße 7)

KÄRNTEN Klagenfurt - 13:00 AI Bund-Länder-Tagung zur Entwicklungszusammenarbeit

II (Verwaltungszentrum, C2, Mießtalerstraße)

OBERÖSTERREICH Linz - 09:00 AI PK atomstopp_oberoesterreich „Internationale

CI Expertentagung zur Laufzeitverlängerung von AKW“

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) - 09:30 AI Konferenz Anti Atom Komitee,

II atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen

CI Atomgefahr Nuclear Energy Conference 2019

„Laufzeit. verlängert. Gefahr“ mit u.a. Renneberg

(Leiter der deutschen Atomaufsichtsbehörde)

(Kulturzentrum Ursulinenhof, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit

Sitzung des britisch-irischen Rates ---------------------------------------------------------------------

BOSNIEN-HERZEGOWINA Sarajevo - WI Arbeitsbesuch von Finanzminister Löger

AI

II

GROSSBRITANNIEN London * AA US-Außenminister Pompeo bei britischer

Premierministerin May und Außenminister Hunt

RUSSLAND Moskau * AA Iranischer Außenminister Zarif bei russischem

Amtskollegen Lawrow

SÜDAFRIKA Kapstadt * AA Parlamentswahlen in Südafrika

USA Washington * WA Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zu weiteren

AA Handelsgesprächen in den USA

WELTWEIT - AA Tage des Gedenkens und der Versöhnung für die

Opfer des Zweiten Weltkriegs (08.05. - 09.05.) - CA Internationaler Rotkreuz-Tag

AA

