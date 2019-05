NATO-Generalsekretär trifft türkischen Präsidenten

Ankara (APA/dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Montag den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfangen. Bei ihrem Gespräch ging es laut der Zeitung „Cumhuriyet“ um eine von der Türkei gewünschte Pufferzone in Syrien an der türkischen Grenzen sowie das Reizthema S-400.

Die Türkei will das Raketenabwehrsystem S-400 von Russland kaufen. Die USA sind strikt dagegen. Der Einsatz des russischen Systems würde ihrer Argumentation nach US-Verteidigungssysteme kompromittieren. Das Thema hat das Potenzial, die Spannungen zwischen den NATO-Ländern USA und Türkei weiter zu verschärfen.

Am Nachmittag wollte Stoltenberg mit Erdogan in Ankara eine Sitzung des Nordatlantikrats leiten. Danach soll er unter anderem Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. Für den Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen.

Stoltenberg kommt laut türkischem Präsidialamt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum des Mittelmeer-Dialogs, einer Gesprächsreihe zwischen NATO-Staaten in der Region und Anrainern, die nicht dem Bündnis angehören.

In diesem Zusammenhang könnten auch die Spannungen zwischen der Türkei und dem Nicht-NATO-Staat Zypern zur Sprache kommen. Hier geht es derzeit vor allem um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Die Republik Zypern hatte erst am Montag Haftbefehle gegen die Besatzung eines türkischen Bohrschiffes erlassen, das ohne Genehmigung der Regierung in Nikosia seit Freitag vor Zypern Probebohrungen vornimmt. Die EU und die USA hatten die Türkei dafür am Wochenende kritisiert.

