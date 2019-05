Innviertler Pensionistin starb zwei Tage nach Sturz mit Fahrrad

Ried im Innkreis (APA) - Eine 76-jährige Pensionistin ist zwei Tage, nachdem sie beim Absteigen von ihrem Fahrrad in Ried im Innkreis gestürzt war, ihren schweren Kopfverletzungen erlegen, berichtete die Polizei am Montag. Die Frau war am Donnerstag bei der Unfallaufnahme noch bei vollem Bewusstsein gewesen und hatte klare Angaben machen können. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht, wo sie am Samstag starb.