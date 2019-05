AT&S - Analysten erwarten deutliches Gewinnplus im Gesamtjahr

Leoben (APA) - Die Experten der Raiffeisen Centrobank (RCB) und der Erste Group erwarten für die Ganzjahreszahlen 2018/19 des heimischen Leiterplattenherstellers AT&S einen leichten Umsatzanstieg und deutliche Anstiege bei den Ergebniskennzahlen im Jahresvergleich. Verhalten dürfte hingegen das Schlussquartal verlaufen sein.

So sollte im Ganzjahresvergleich der Umsatz 2018/19 auf im Schnitt 1,02 Mrd. steigen (plus 2,8 Prozent). Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stehen den Experten zufolge im Schnitt 254,9 Mio. Euro (plus 12,8 Prozent). Für das Betriebsergebnis (EBIT) wird sogar ein Anstieg auf 120,9 Mio. Euro (plus 33,9 Prozent) prognostiziert. Unterm Strich ergibt sich ein Konzernergebnis (nach Minderheiten) von 78,2 Mio. Euro und damit ein Anstieg um satte 45,8 Prozent.

Im letzten Quartal 2018/19 setzte es allerdings für AT&S einen deutlichen Dämpfer im Vergleich zum Vorjahresschlussquartal. Trotz einem leichten Umsatzplus zum vierten Quartal 2017/18 gibt es bei den Ergebniskennzahlen den Analysten zufolge negative Vorzeichen. Beim Konzernergebnis im Viertquartal wird gemittelt ein Verlust von 7,8 Mio. Euro erwartet. Analyst Daniel Lion von der Erste Bank erwähnt insbesondere „die schwache Nachfrage der Smartphone-OEM-Hersteller“. 2019/20 ist dem Analysten zufolge zudem ein „Übergangsjahr“.

AT&S - Analystenprognosen für das Gesamtjahr 2018/19 (in Mio. Euro):

~ Preview Schnitt Vorjahr +/- Umsatz 1019,2 991,8 2,8% EBITDA 254,9 226 12,8% EBIT 120,9 90,3 33,9% Nettogewinn 78,2 53,6 45,8% ~

