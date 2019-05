Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis grenzt Verlaufsverluste ein

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 61,50 Dollar und damit um 0,71 Prozent tiefer als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 70,58 Dollar gehandelt, er lag 0,38 Prozent im Minus.

Die Ölpreise grenzten ihre Preisabschläge im Tagesverlauf deutlich ein. Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die Preise im Frühhandel zunächst noch schwer belastetet. Die beiden Staaten sind die zwei größten Ölabnehmer der Welt, entsprechend würde sich eine Konjunkturschwäche in den Volkswirtschaften auf die Ölpreise auswirken. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag auf Twitter angekündigt, Einfuhrzölle auf chinesische Waren von zehn auf 25 Prozent zu erhöhen - und zwar bereits ab Freitag.

Die chinesische Regierung dementierte jedoch Berichte, wonach sie die Handelsgespräche abbrechen wolle. „Das chinesische Verhandlungsteam bereitet sich darauf vor, zu Verhandlungen in die USA zu reisen“, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Montag in Peking auf Fragen von Journalisten. Allerdings wollte der Sprecher selbst auf wiederholte Nachfragen den bisher ins Auge gefassten Termin nicht bestätigen.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.278,51 Dollar und damit schwächer zum Schlusskurs von Freitag von 1.284,15 Dollar.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 70,58 70,85 -0,38 WTI 61,50 61,94 -0,71 OPEC-Daily 70,61 70,98 -0,52 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.278,51 1.284,15 -0,44 Silber 14,84 14,91 -0,47 Platin 866,50 861,75 +0,55 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 106,05 106,55 -0,47 Kakao 2.324,00 2.378,00 -2,27 Zucker 327,40 327,40 +0,00 Mais 166,00 166,75 -0,45 Sojabohnen 804,00 829,50 -3,07 Weizen 170,50 171,50 -0,58 ~