Europas Leitbörsen schließen nach Zoll-Streit-Eskalation tiefer

Frankfurt am Main (APA) - Die Verschärfung des Handelsstreits zwischen China und den USA hat die europäischen Leitbörsen am Montag in die Verlustzone trudeln lassen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 39,53 Einheiten oder 1,13 Prozent auf 3.462,95 Zähler.

Auch der DAX gab 1,01 Prozent auf 12.286,88 Zähler ab. Zuvor war der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn um fast 18 Prozent vorgerückt. In London wird aufgrund eines Bankfeiertags heute nicht gehandelt.

Vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation im Zoll-Streit erhielten Konjunkturdaten kaum Beachtung. So hellte sich die Anlegerstimmung in der Eurozone im Mai überraschend deutlich auf. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stagnierten im März. Unterdessen trübte sich die Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone im April etwas ein.

Deutliche Belastung lieferte die Sorge um das drohende Scheitern der Zoll-Verhandlungen zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump kündigte am Sonntag an, kommenden Freitag die Importzölle für bestimmte chinesische Produkte auf 25 Prozent zu erhöhen. Trotzdem hält China an den Verhandlungen fest. Ab wann weiterverhandelt wird bleibt dennoch unklar, denn der Vize-Ministerpräsident und Verhandlungsführer Liu He erwägt eine Absage für die Mittwoch in Washington geplanten Handelsgespräche.

Vor allem die konjunktursensiblen Chipwerte dürften unter den schlechten Nachrichten aus Übersee leiden. So verloren Sicroelectronics 4,82 Prozent und Dialog Semiconductor um über drei Prozent. In der Schweiz gaben S etwas mehr als fünf Prozent nach.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.135,08 -39,14 -1,23 3.174,22 Frankfurt DAX 12.286,88 -125,87 -1,01 12.412,75 London FTSE-100 7.380,64 0,00 0,00 7.380,64 Paris CAC-40 5.483,52 -65,32 -1,18 5.548,84 Zürich SPI 11.676,14 -45,75 -0,39 11.721,89 Mailand FTSEMIB 21.409,29 -354,19 -1,63 21.763,48 Madrid IBEX-35 9.331,00 -78,60 -0,84 9.409,60 Amsterdam AEX 563,75 -4,97 -0,87 568,72 Brüssel BEL-20 3.681,80 -33,57 -0,90 3.715,37 Stockholm SX Gesamt 1.649,22 -23,11 -1,38 1.672,33 Europa Euro-Stoxx-5 3.462,95 -39,53 -1,13 3.502,48

0

Euro-Stoxx 377,29 -4,42 -1,16 381,71 ~

