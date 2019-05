Tennis: Ergebnisse 3 - Madrid/Thiem am Dienstag

Madrid/Aix-en-Provence (APA) -

~ MADRID (ATP-Turnier, 7,28 Mio. Euro, Sand) - 1. Runde: Karen Chatschanow (RUS-11) - Jaume Munar (ESP) 6:4,6:7(5),6:3 Frances Tiafoe (USA) - Nikolos Basilaschwili (GEO-14) 6:7(8),6:3,6:4 Laslo Djere (SRB) - Dusan Lajovic (SRB) 6:4,6:4 Philipp Kohlschreiber (GER) - Michail Kukuschkin (KAZ) 6:2,7:6(5)

Anmerkung: Dominic Thiem (AUT-5) bestreitet sein Zweitrundenmatch gegen Reilly Opelka (USA) am Dienstag (3. Partie nach 16.00 Uhr/live Sky)

MADRID (WTA-Premier, 7,021 Mio. Euro, Sand) - 2. Runde: Petra Kvitova (CZE-2) - Kristina Mladenovic (FRA) 6:3,7:6(5) Sloanetephens (USA-8) - Viktoria Asarenka (BLR) 6:4,2:6,6:2 Julia Putinzewa (KAZ) - Pauline Parmentier (FRA) 6:4,4:6,6:3

AIX-EN-PROVENCE (ATP-Challenger, 137.560 Euro, Sand) - Qualifikation (nur eine Runde): Dan Added (FRA) - Jürgen Melzer (AUT-2) 7:5,6:1 * * Jürgen Melzer rutschte dennoch in den Hauptbewerb, in dem er nun auf Steven Diez (CAN) trifft. ~