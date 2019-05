Ärztekomitee: 90 tote Demonstranten seit Protestbeginn im Sudan

Khartum (APA/AFP) - Im Sudan sind nach Angaben eines Ärztekomitees seit Beginn der Proteste gegen den damaligen Staatschef Omar al-Bashir 90 Demonstranten getötet worden. Sicherheitskräfte hätten seit Dezember 90 „Märtyrer“ umgebracht, teilte das Komitee am Montag mit. Die sudanesischen Behörden beziffern die Zahl der Toten hingegen mit 65.

Das Ärztekomitee steht der Allianz für Freiheit und Wandel nahe, einer der einflussreichsten Gruppen der Protestbewegung. Der jüngste Todesfall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntag. Ein Demonstrant erlag seinen Verletzungen, die er sich am Tag zuvor bei Zusammenstößen zwischen Soldaten und paramilitärischen Einheiten in der Stadt Nyala im Süden der Konfliktregion Darfur zugezogen hatte.

Am 11. April war der seit drei Jahrzehnten autoritär im Sudan herrschende Staatschef al-Bashir nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt. Die Protestbewegung sieht in diesem Gremium jedoch eine Fortsetzung der Regierung al-Bashirs.