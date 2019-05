Kunstbiennale Venedig öffnet ihre Tore

Venedig (APA) - In Venedig startet heute, Dienstag, mit dem ersten Pressetag eine der Großveranstaltungen der Kunstwelt. Zum 58. Mal gibt die Kunstbiennale in den Giardini und im Arsenale einen Überblick über das internationale Kunstgeschehen. Neben der vom US-Amerikaner Ralph Rugoff kuratierten Hauptausstellung unter dem Titel „May You Live In Interesting Times“ gilt das Interesse den nationalen Pavillons.

Österreich zeigt eine Ausstellung von Renate Bertlmann. Die 76-jährige Pionierin der Performancekunst wurde 2017 mit dem Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet. Es ist die erste Einzelpräsentation einer Künstlerin im Österreich-Pavillon. Offiziell wird Österreichs Beitrag am Donnerstag eröffnet.

Zur Gesamt-Eröffnung der Biennale am Samstag (11. Mai) vergibt die Jury mehrere Preise. Der 78-jährige US-amerikanische Künstler, Autor und Menschenrechtsaktivist Jimmie Durham erhält dabei den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Die Kunstbiennale ist bis 24. November geöffnet.