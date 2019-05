Papst Franziskus besucht Nordmazedonien

Skopje (APA/AFP) - Zum Abschluss seiner Balkanreise wird Papst Franziskus am Dienstag in Nordmazedonien erwartet. Auf dem Programm steht unter anderem eine Gedenkfeier für die in der Hauptstadt Skopje geborene Ordensfrau Mutter Teresa. Das katholische Kirchenoberhaupt will anschießend eine Messe im Zentrum der Stadt feiern.

Zudem ist ein ökumenisches Treffen mit Jugendlichen geplant. Am Abend reist der Papst dann zurück nach Rom. Franziskus war am Sonntag zunächst nach Bulgarien gereist, wo er unter anderem ein Flüchtlingslager besuchte und Vertreter der dort dominierenden orthodoxen Kirche traf. Auch in Nordmazedonien bilden die Katholiken eine kleine Minderheit.