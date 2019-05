Purchase (New York)/Mexiko-Stadt (APA/Reuters) - Der US-Getränkekonzern Pepsi will bis 2020 insgesamt vier Milliarden Dollar in Mexiko investieren. Dabei sollen etwa 3000 neue Arbeitsplätze entstehen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Mexiko-Stadt mit. Ein Teil des Geldes soll in den Bau einer Fabrik im Bundesstaat Guanajuato fließen. Geplant sei eine Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen Grupo Gepp.

