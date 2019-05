Myanmar will Tausende Gefangene bei Amnestie freilassen

New York/Toronto (APA/Reuters) - Myanmar will am Dienstag mit einer Amnestie 6520 Gefangene freilassen. Das teilte das Büro von Präsident Win Myint mit. Dieser hatte erst im vergangenen Monat bei zwei Massenamnestien Tausende von Häftlingen begnadigt. In Myanmar ist es üblich, dass die Behörden Gefangene um das traditionelle Neujahr, das am 17. April begann, freilassen.

Unklar ist, ob sich die beiden inhaftierte Reuters-Reporter unter den Gefangenen befinden, die freigelassen werden sollen. Die beiden Pulitzer-Preis-Gewinner Wa Lone und Kyaw Soe Oo waren im vergangenen September zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen nach Auffassung des Gerichts gegen ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen hatten. Das Urteil hatte international Empörung ausgelöst und stellt den demokratischen Wandel in dem Land infrage.

Die Journalisten hatten sich mit dem gewaltsamen Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar beschäftigt und bei ihrer Festnahme für einen Artikel über die Ermordung von zehn Männern und Burschen recherchiert, die dieser Volksgruppe angehörten.

