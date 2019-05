Pence will Militär in Venezuela zur Abkehr von Maduro ködern

Caracas (APA/Reuters) - US-Vizepräsident Mike Pence will Insidern zufolge das Militär in Venezuela zu einer Abkehr von Präsident Nicolas Maduro bewegen. In einer für Dienstagnachmittag geplanten Rede vor der Americas Society im US-Außenministerium wolle er Anreize für einen Seitenwechsel anbieten, sagten hochrangige Regierungsvertreter am Montagabend (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

„Er wird zeigen, wo die Chancen liegen, wenn die Leute das Richtige tun, um voranzukommen“, sagte einer von ihnen. Zugleich wolle Pence ankündigen, dass die Vereinigten Staaten 25 Richter am Obersten Gerichtshof Venezuelas sanktionieren könnten. Auch Hilfen für Flüchtlinge sowie ein Paket an Wirtschaftshilfen für den Übergang nach einem politischen Machtwechsel werde er darlegen, hieß es.

Maduro wirft den Vereinigten Staaten vor, sie wollten seine sozialistische Regierung stürzen. Vorige Woche hatte der selbst ernannte und von den USA unterstützte Übergangspräsident Juan Guaidó das Militär zum Putsch aufgerufen. Es folgten Proteste, an denen sich Zehntausende Menschen beteiligten. Bisher steht das Militär überwiegend auf der Seite Maduros.