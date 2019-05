Ein funky Fuzzman empfiehlt: „Hände weg von Allem“ - Popnews

Wien (APA) - *

Das Kopfnicken lässt sich nicht zurückhalten: Wenn Herwig Zamernik alias Fuzzman auf seinem neuen Album „Hände weg von Allem“ loslegt, dann ist das eine sehr funky Angelegenheit. Schon der Opener „In the Cold“ straft seinen Titel Lügen und weist den Weg eher Richtung Sommer, als dass ein nochmaliger Wintereinbruch zu befürchten ist. Der von Naked Lunch bekannte Musiker gibt sich stilistisch breit aufgestellt, versteht sich in „Ein Stern der keinen Namen trägt“ als countryesker Songwriter, lässt die „Trümmer“ melancholisch schimmern und hat sich für „Ich tachinier“ die Jungspunde von Pauls Jets ins Studio geholt. So ungezwungen und locker kann Pop auch klingen. Live stellt Fuzzman das Material am 16. Mai in Graz, 17. Mai in Linz, 18. Mai in Wien sowie am 24. und 25. Mai in Dornbirn und Salzburg vor.

***

Gefühlvolle Soulsounds liefert die Grazer Band Sladek auf ihrem Debütalbum „Daydreamin‘“: Die Formation um Sänger und Namensgeber David Sladek wirkt damit fast wie aus der Zeit gefallen, wenn „Do You“ mit Hip-Hop-Klängen flirtet, die „Higher Times“ zum Tanzen anregen oder „Changes“ eher die ruhige Seite des Trios zum Vorschein bringt. Natürlich wirkt da vieles bekannt, aber es ist nicht nur Sladeks einnehmende Stimme, die dann doch zum genauen Hinhören verführt. Auch in Sachen Arrangements zeigt er sich mit seinen Kollegen Raphael Vorraber und Florian Muralter durchwegs gewieft, werden Streicher mit synthetischen Beats und pumpende Bassläufe mit eingängigen Melodien kombiniert. Eine mehr als gefällige Mixtur.

***

„Don‘t approach with a heavy heart“ steht auf der Innenseite, öffnet man das Album „Silk Blue“ von Low Potion. Gut, Melancholie wird hier wirklich groß geschrieben, gleichzeitig wissen Anna Widauer und Chris Norz um die Notwendigkeit von Abwechslung. Das Tiroler Duo lässt sich zwar Zeit im Songaufbau, aber Atmosphäre ist eben nicht alles. Etwa, wenn sich der Opener „Low“ zum Ende hin auftürmt und der Fragilität entflieht. „Birth“ lebt hingegen von Beginn an von der Spannung aus Widauers Stimme und den perkussiven Elementen, die Norz gegen sie stellt, aber damit nicht gegen sie ankämpft. „Silk Blue“ ist eine Popplatte, die Aufmerksamkeit und Geduld fordert, den Hörer aber auch reichlich belohnt. Am heutigen Dienstag präsentieren Low Potion ihre Songs im Wiener Fluc, am 1. Juni folgt ein Gig in der Bäckerei in Innsbruck.

***

Ein Klassikstudium hat die amerikanisch-israelische Musikerin Noa Ben-Gur nach Wien geführt, nun kredenzt sie heimischen Popfreunden als Playing Savage die EP „Drip“. Wurde das Vorgängeralbum „Wild“ aus dem Jahr 2016 noch von Paul Gallister produziert, hat die Sängerin dafür selbst die Zügel in die Hand genommen. Herausgekommen sind vier Stücke, die sich nur schwer einordnen lassen, natürlich Pop sind, aber gleichzeitig viele Genres bedienen. „Small Talk“ evoziert weite Landschaften, hat fast einen Americana-Touch, während direkt darauf die „Whispers“ mehr Urban denn Country sind. Unverkennbar hingegen die Einflüsse der 90er - aber dieses Jahrzehnt ist aktuell ohnehin wieder schwer angesagt.

***

Wer seine Platte „Ha Ha Ha“ nennt und dann noch mit dem Song „Crowd Pleaser“ beginnt, hat die Lacher auf seiner Seite. Handelt es sich dabei um Schlagzeuger Didi Kern und Elektroniker Philipp Quehenberger, weiß man wahrscheinlich schon, woher der Wind weht: Das Duo ist bekannt für seine wilden Gratwanderungen und hat diese nun wieder einmal auf Tonträger gebannt. Dieser erscheint am 24. Mai und hält reichlich vertrackte Rhythmik sowie schräge Synthieläufe bereit. Ein Sound genauso zum Augenschließen wie aus der Haut fahren. Kern und Quehenberger, da darf alles und muss nichts - Konventionen schon gar nicht. Am Tag vor Albumveröffentlichung sind die beiden Musiker im Wiener Grill-X zu erleben.