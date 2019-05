Im März lag Wasserkraft-Stromproduktion heuer erstmals über Vorjahr

Wien (APA) - Im März ist die heimische Stromproduktion aus Wasserkraft erstmals in diesem Jahr höher als ein Jahr davor gewesen. Lauf- und Speicherkraftwerke erzeugten im März 29 Prozent mehr, nach einem Rückgang um 14,5 und 13,9 Prozent im Februar und Jänner. Das geht aus Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

Im März lieferten die Wasserkraftwerke um 0,8 Terawattstunden (TWh) mehr als ein Jahr vorher. Im Februar waren es im Jahresabstand um 0,4 bzw. 0,5 TWh weniger gewesen. Strom aus Windkraft verzeichnete starke Zuwächse im März (+33,2 Prozent oder +0,2 TWh), noch stärker war der Zuwachs hier im Februar (+63,6 Prozent, +0,3 TWh).

Wärmekraftwerke kamen im März um 0,5 TWh bzw. 24 Prozent weniger zum Einsatz. Insgesamt stieg die Erzeugung im März wieder an (+0,7 TWh oder +11,7 Prozent), nach einem Rückgang im Februar (-3,2 Prozent, -0,2 TWh).

Die Stromimporte sanken heuer im März erstmals (-0,3 TWh oder -9,1 Prozent), während die Stromexporte um 0,8 TWh oder 57,6 Prozent stiegen und den Trend bezüglich einer signifikanten Steigerung fortsetzten, so die E-Control.

Der inländische Stromverbrauch sank im März im Jahresabstand um 6,3 Prozent oder um 0,4 TWh auf 6,2 TWh. Im gesamten ersten Quartal verringerte sich der Verbrauch um 0,4 TWh oder um 1,9 Prozent, wobei lediglich im Jänner eine Verbrauchssteigerung verzeichnet wurde (um 4,5 Prozent oder um 0,3 TWh).

Bei Gas sank die Abgabe an Endkunden binnen Jahresfrist um 24,5 Prozent oder um 2,7 TWh auf 8,4 TWh - nach dem Monat Februar der zweite Monat mit einem Verbrauchsrückgang in Folge (-1,6 TWh bzw. -13,2 Prozent). Grund dafür war die im Auftaktquartal vorherrschende Witterung: So war es im Jänner in vielen Gegenden Österreichs kälter als im langjährigen Mittel, wogegen Februar und März eher warm und von wenig Niederschlag geprägt waren.

Die inländische Gasproduktion lag in allen Monaten des ersten Quartals unter dem Vorjahresvergleich (um 30,2 Prozent bis - zuletzt im März - um 26,3 Prozent). Die Speicherentnahme war im März (ebenfalls aufgrund der Witterung) um knapp 86 Prozent oder um 11 TWh geringer. Die Importe stiegen im März - nach einem Rückgang im Februar - auf insgesamt 131,6 TWh im ersten Quartal, während die Exporte 114,5 TWh betrugen.

