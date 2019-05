KULTUR - Termine von Di, 07.05.19 bis Mi, 08.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Dienstag, 07. Mai 2019

WIEN * 09:30 KI Wiener Festwochen: PG anl. Eröffnung mit u.a. StR.

Kaup-Hasler (SPÖ), Intendant Slagmuylder, ORF-

Kulturchef Traxl, Künstler des Eröffnungsprogramms

(Rathausplatz Wien, 1.) - 10:00 KI PK „Woodstock der Blasmusik meets Burgenland

Tourismus“ (27.-30.6. in Ort/Innkreis) und Quali-

Wettbewerb für 2020 „Road To Woodstock“ (14./15.9.

in Rust) mit u.a. burgenländischem LH Doskozil

(SPÖ), burgenländischem LR Petschnig, Ruster Bgm.

Stagl, Festival-Gründer Ertl

(Golser Bier & Wein Bar, 1., Mahlerstraße 13) * 10:30 KI Presseführung Ausstellung „Die drei mit dem Stift.

Lily Renee, Bil Spira und Paul Peter Porges“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8) * BILD 11:00 II Eröffnung Ausstellung „Gegen das Vergessen“ mit

KI Rede von Bundespräsident Van der Bellen

(bis 31.5.)

(Heldenplatz, Burgring, 1.) - 11:30 CI Donauinselfest: „Präsentation und Verkostung des

KI heurigen Inselbiers“ mit u.a Bgm. Ludwig,

Landesparteisekretärin Novak (SPÖ Wien), Ortner

(GF Ottakringer Brauerei), „Die Kernölamazonen“

(Ottakringer Brauerei, 16., Ottakringer Platz 1) - 16:00 KI Präsentation neues Wienerlied-Festival „So

klingt‘s in Wien“ (26.5.-12.6.) mit u.a. Roland

Girtler, Organisatorin Charlotte Ludwig

https://www.soklingtsinwien.at/

(Heuriger Wolff, 19., Rathstraße 46-50) - 17:00 KI PK anl. Musical-Aufführung „Hair“ (17./18.8. in

Wiesen) mit Darsteller Peter Rapp

(Camera Club, 7., Neubaugasse 2) * LIVE 17:30 AI Zukunftsgespräch „The European Dream“ mit

KI Bestsellerautor Yuval Harari, Bundeskanzler Kurz,

WI Präs. Mahrer (WKÖ) (live auf

http://go.apa.at/nTQ7RzQy )

(WKÖ, Julius Raab Saal, 4., Wiedner Hauptstraße

63) - 18:00 KI Festival „Theaterwild“: Premiere „Magenta“

(UA)

(Dschungel Wien, 7., Museumsplatz 1) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Sira-Zoe Schmid - Blocks Of

Serenity“

(bis 31.)

(Bildraum 07, 7., Burggasse 7-9/6) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Tone Fink - GEH.finkelt -

Zum 75. Geburtstag“;

Gespräch mit Fink und Fritz Ostermayer

(bis 13.6.)

(Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2a) - 20:00 KI Konzert Josh.

(Veranstalter: Schwaiger Music)

(WUK, 9., Währinger Straße 59) - 20:30 KI Film-Premiere „The Juniper Tree“ von Nietzchka

Keene mit u.a. Björk

(ÖEA)

(Filmcasino, 5., Margaretenstraße 78) - 21:00 KI Konzert Maps & Atlases

(Veranstalter: Arcadia Live)

(Das Werk, Stadtbahnbogen 331, 9., Spittelauer

Lände 12)

WIEN - 16:30 KI Theaterfest NÖ: PG Sommernachtskomödie Rosenburg

anl. Produktion 2019 „Amadeus“ mit Intendantin

Nina Blum und Darstellern

(Wiener Blüthner Zentrum, 1., Bräunerstraße 5)

KÄRNTEN Klagenfurt - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „To Tell A Story“ von

Ricarda Denzer

(bis 14. 6.)

(Lakeside Park. Kunstraum, Südring)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 10:30 II PK „Lange Nacht der Kirchen 2019“ mit u.a.

CI Diözesanbischof Schwarz, Superintendent Müller-

KI Marienburg

(Dom, 1, Orgelempore, Zugang über Dompfarre,

Domplatz) * 10:30 KI PK „Spielzeitpräsentation 2019/20 des

Landestheaters NÖ“ mit Künstlerischer Leiterin

Rötzer, GF Khalil

(Landestheater NÖ, Rathausplatz 11)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:30 KI PK Bruckner Orchester Linz „BOL on tour:

Oberösterreich“ u.a. mit Chefdirigent Poschner

(Musiktheater am Volksgarten, Cafe Volksgarten, Am

Volksgarten 1)

SALZBURG Salzburg * 10:00 KI PG Szene Salzburg „Programm Sommerszene 2019“ mit

Intendantin Glechner, ausgewählten Künstlern

(Szene Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2)

DEUTSCHLAND Dresden * 10:00 KA PG anl. Restaurierungsprojekt „Johannes Vermeer

‚Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster‘“

(Gemäldegalerie Alte Meister)

ITALIEN Venedig * KA Kunst-Biennale Venedig: Presse-Preview 1. Tag

(Giardini)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Mittwoch, 08. Mai 2019

WIEN * BILD 10:00 KI PK Volkstheater „Spielplan 2019/2020“ mit u.a.

Intendantin Badora

(Volkstheater, Rote Bar, 7., Arthur-Schnitzler-

Platz 1) - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung „Benjamin Nachtigall, Stefan

Zsaitsits“

(bis 1.6.)

(Galerie Gans, 7., Kirchberggasse 4) - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung „Walter Weer - aufgeworfene

fragen/issues raised“

(bis 1.6.)

(Galerie Ulrike Hrobsky, 1., Grünangergasse 6) - 18:30 KI Eröffnung Ausstellung „Zarko Aleksic - Simulation

des Denkens. Bewusstsein als künstlerisches

Medium“

(bis 5.6.)

(MUSA, Startgalerie, 1., Felderstraße 6-8) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Akos Birkas - What was yet

to come“

(bis 8.6.)

(Knoll Galerie, 6., Gumpendorfer Straße 18) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Christine Lavant - Ich bin

wie eine Verdammte die von Engeln weiß“

(bis 25.9.)

(Literaturhaus Wien, 7., Seidengasse 3) * BILD 19:30 II Konzert Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) „7.

KI Fest der Freude“ anl. der Befreiung Österreichs

vom nationalsozialistischen Terror mit u.a. den

Wiener Symphonikern, Bundespräsident Van der

Bellen https://www.festderfreude.at/

(Heldenplatz, 1.) - 19:30 KI Wien-Premiere „a haydn-oawad“ von und mit frau

franzi

(Spektakel, 5., Hamburgerstraße 14) - 20:00 KI Premiere „Geister sind auch nur Menschen“ von

Katja Brunner

(ÖEA)

(Kosmos Theater, 7., Siebensterngasse 42) - 20:30 KI Konzert Alvin Queen Quartet

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11)

Wien/Innsbruck/Graz/Krems/Heidenreichstein - KI 7. „Nacht der Philosophie“

XI

OBERÖSTERREICH Vöcklabruck - 10:00 KI PK Kultur- und Freizeit GmbH (kuf) „Bruckner

Orchester Linz in Vöcklabruck“ mit u.a.

Künstler.Dir. BOL Trawöger, Komponist Steinmetz

(B1+C1 Mayr, Bahnhofstraße 1)

STEIERMARK Graz * 10:30 KI Präsentation Schauspielhaus Graz „Spielplan

2019/20“ mit Intendantin Laufenberg

(Schauspielhaus Graz, Hofgasse 11)

ITALIEN Venedig - 18:00 KA Kunst-Biennale Venedig: Eröffnung

KI Ausstellung/Performance „The Parents‘ Bedroom

Show“ von Elisabeth von Samsonow & Juergen Teller

(bis 31.7.)

