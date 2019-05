Deutsche Industrie lässt Auftragsflaute mit leichtem Plus hinter sich

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Industrie hat nach zwei deutlichen Rückgängen in Folge wieder ein Auftragsplus geschafft. Das Neugeschäft stieg im März um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten allerdings mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet.

Im Februar waren die Bestellungen mit 4,0 Prozent so stark eingebrochen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. „Der leichte Orderzuwachs im März geht nicht zuletzt auf Großaufträge zurück“, erklärte das Ministerium. „Insgesamt spricht die Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe dafür, dass die Industriekonjunktur in den kommenden Monaten gedämpft bleibt.“

Die Aufträge aus dem Inland sanken um 4,2 Prozent, während die Auslandsnachfrage im gleichen Umfang kletterte. Dabei zogen vor allem die Bestellungen aus den Euro-Ländern mit 8,6 Prozent kräftig an. Die Industrie bekommt seit längeren die globale Konjunkturabkühlung zu spüren, während die Dienstleister zuletzt dank der robusten Inlandsnachfrage und der Kauflaune der Verbraucher zugelegt haben.