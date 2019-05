Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zwei Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.135,08) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.107,50 und 3.140,50 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.135,08 Punkten aus.

Nachdem am Vortag eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China die Aktienindizes tief in die roten Zahlen gedrückt hatte, wird das europäische Marktumfeld heute mit etwas leichterer Tendenz erwartet. Bei den Konjunkturdaten stehen lediglich die Auftragseingänge der deutschen Industrie und wenig beachtete Daten zum US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Zu Mittag wird allerdings die aktuelle Konjunkturprognose der EU-Kommission veröffentlicht.

Die Meldungslage zu heimischen Unternehmen war vorbörslich sehr dünn. Die Aktien von Flughafen Wien und des Energieversorgers Verbund werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt. Zum Wochenstart waren die Papiere des Flughafenbetreibers mit einem Abschlag von 0,76 Prozent auf 38,95 Euro aus dem Handel gegangen. Die Verbund-Titel verbilligten sich um 0,68 Prozent auf 43,96 Euro.

Zu den stärksten Werten zählten am Montag die Anteilsscheine von Warimpex (plus 2,53 Prozent auf 1,42 Euro) und von Mayr-Melnhof (plus 1,22 Prozent auf 116,60 Euro). Am schwächeren Ende der Kurstafel gingen die Aktien von Zumtobel (minus 3,77 Prozent auf 6,12 Euro) und von AT&S (minus 4,23 Prozent auf 18,34 Euro) aus dem Handel.

Am Montag hatte der ATX um 1,23 Prozent schwächer bei 3.135,08 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Warimpex +2,53% 1,42 Euro Mayr-Melnhof +1,22% 116,60 Euro Post +0,73% 34,55 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ AT&S -4,23% 18,34 Euro Zumtobel -3,77% 6,12 Euro Agrana -3,40% 19,32 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA063 2019-05-07/08:53