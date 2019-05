Börse Tokio nimmt Handel wieder auf - Nikkei verliert 1,5%

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Die Börse Tokio hatte dabei einiges nachzuholen - war doch der Handel nach mehreren Börsenfeiertagen in Folge über eine Woche lang ausgesetzt gewesen.

Am gestrigen Montag hatte es in Folge einer Verschärfung im US-Handelsstreit vor allem für die Börsenindizes in China hohe Verluste gehagelt. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag auf Twitter angekündigt, Sonderzölle auf chinesische Wareneinfuhren ab Freitag von bisher zehn auf 25 Prozent erhöhen zu wollen. Eine geplante chinesische Delegation um Chinas Vizepremier Liu He wird nun am Donnerstag und Freitag in Washington weiter mit der US-Regierung verhandeln.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 335,01 Punkten oder 1,51 Prozent bei 21.923,72 Zählern. 47 Kursgewinnern standen im Leitindex 177 -verlierer gegenüber. Unverändert notierte ein Titel. Der weiter gefasste Topix Index verlor 18,09 Punkte oder 1,12 Prozent auf 1.599,84 Einheiten.

Im Nikkei konnten die Pharmawerte deutlich zulegen: Takeda verteuerten sich um 3,45 Prozent, Sumitomo Pharma um 2,00 Prozent und an der Spitze der Gewinner stiegen Daiichi Sankyo um 5,54 Prozent.

Exportorientierte Präzisionsgerätehersteller wie Sony, Hitachi und Olympus konnten sich jeweils um mehr als 2 Prozent verteuern.

Unter den stärksten Verlierern am Dienstag lagen die Elektronikwerte Alps Alpine und Taiyo Yuden die jeweils mehr als 10 Prozent nachgaben. Bei den Maschinenbauern rückten Chiyoda und Komatsu ebenfalls mehr als zehn Prozent nach unten.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA091 2019-05-07/09:33