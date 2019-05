Führungswechsel bei Salzburger Skidata: David Luken neuer CEO

Grödig (APA) - Der Salzburger Spezialist für Ticket- und Zutrittssysteme Skidata mit Sitz in Grödig bekommt einen neuen Chef: Der US-Amerikaner David Luken löst Ende Juni Hugo Rohner als CEO ab, der nach sieben Jahre an der Spitze des Vorstandes wieder zurück in die Schweiz wechselt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Luken ist sei über 20 Jahren im Bereich Technologie, Industrie und Sales tätig und war unter anderem Vice President bei Honeywell International Inc. für das Airlines Business Segment zuständig und zuletzt für das Start-up Zero Mass Water beschäftigt. Unter seiner Führung soll der eingeschlagene Weg der internationalen Expansion und verstärkten Investitionen in Digitalisierung und Innovation in den Kernbereichen Parkraummanagement, Skigebiete und Stadien weiter vorangetrieben werden.