Kritik an Regierung: Jungbär in verdrecktem Keller im Kosovo gehalten

Prishtina (Pristina)/Wien (APA) - Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ wirft der kosovarischen Regierung vor, für die Haltung eines verwaisten Bärenjungen in einem verdreckten Keller verantwortlich zu sein. Am 26. Februar entdeckte ein Kosovare das Jungtier vor seinem Haus, so die Organisation am Dienstag in einer Aussendung. Die verständigten Behörden holten den Jungbären und versicherten, ihn zu seiner Mutter zu bringen.

Doch als „Vier Pfoten“ zufälligerweise ein Meeting im Nationalpark Sharr - wo sich die Mutter befand - hatte, entdeckte ein Mitarbeiter der Tierschutzorganisation, dass der junge Bär noch immer von der Nationalparkleitung gehalten wird - und zwar im Keller eines Restaurants, das einem Ranger gehört. „Wir fanden den Bären in einer kleinen Holzkiste im dreckigen und dunklen Keller. Der Bär hat kaum Möglichkeit, sich zu bewegen und sieht nur selten Tageslicht. Diese Form der Haltung ist schreckliche Tierquälerei. Wir haben sofort die verantwortlichen Behörden informiert, die sich aber weigern einzuschreiten“, sagte Afrim Mahmuti, der den „Vier Pfoten Bärenwald“ in Prishtina führt.

„Vier Pfoten“ betonte, man habe dem kosovarischen Ministerium für Umwelt und Raumordnung mehrmals angeboten, das Bärenjunge zu übernehmen und in dem Bärenwald Prishtina artgemäß unterzubringen. Die Regierung habe bisher alle Angebote ignoriert und weigere sich einzuschreiten.

Die private Haltung von Bären, insbesondere deren Haltung als Restaurant-Attraktion, ist verboten. Seit 2014 gab es im Kosovo keinen Fall mehr von privater Bärenhaltung. „Es ist schockierend, dass sich ausgerechnet die Regierung selbst nicht an diese Abmachung hält und den Bären in die offensichtlich inkompetente Obhut ihres Nationalpark Mitarbeiters gegeben hat. Hier wird Tierschutz ganz klar mit Füßen getreten. Die schrecklichen und nicht artgemäßen Haltungsbedingungen des Bärenjungen werden zu schweren Verhaltensstörungen führen. Der Bär wird auch nicht für immer so klein bleiben. Er wird früher oder später eine echte Gefahr für den Halter und die Restaurantbesucher darstellen“, warnte „Vier Pfoten“-Bärenexperte Carsten Hertwig.