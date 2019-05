Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag mit Verlusten präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 70,91 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 71,24 Dollar.

Die Ölpreise sehen sich derzeit zwei gegenläufigen Entwicklungen ausgesetzt. Für Belastung sorgen Ängste vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt eine Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe angekündigt, weil sie mit den Handelsgesprächen unzufrieden sind. Riskante Anlagen wie Rohöl wurden deshalb gemieden.

Preisauftrieb kommt dagegen aus der ölreichen persischen Golfregion. Am Montag hatten die USA angekündigt, einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten zu verlegen. Hintergrund ist der Streit über das Atomprogramm des Iran. Zudem droht das islamische Land seit längerem, die für den Öltransport eminent wichtige Seestraße von Hormus zu blockieren.

Der Preis für OPEC-Öl gab am Montag auf 70,23 Dollar pro Barrel nach. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,61 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit ebenfalls etwas tiefer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.281,45 Dollar (nach 1.282,82 Dollar am Montag) gehandelt.