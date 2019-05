Libyscher Premier Sarraj traf italienischen Amtskollegen in Rom

Rom/Tripolis (APA) - Angesichts der anhaltenden Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis setzt Libyens international anerkannter Regierungschef Fayez al-Sarraj auf eine diplomatische Offensive. Sarraj traf am Dienstag den italienischen Premierminister Giuseppe Conte in Rom. Dabei handelt es sich um die erste Etappe einer Tour, die Sarraj nach Deutschland, Frankreich und Großbritannien führen wird.

Eineinhalb Stunden lang sprachen Sarraj und Conte über die Lage in Libyen, berichteten italienische Medien. Danach reist der libysche Regierungschef nach Berlin, wo ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel geplant ist. Am Mittwoch ist ein Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris vorgesehen, in London soll Sarraj auf die britische Premierministerin Theresa May treffen.

Ziel der Reise sei es, „Unterstützung gegen die Aggression“ des im Osten des Bürgerkriegslandes herrschenden Militärführers Khalifa Haftar zu bekommen, teilte das libysche Außenministerium mit. Vor allem der Besuch in Frankreich ist brisant, weil die libysche Regierung Paris vorwirft, den General zu unterstützen. Frankreich wies diesen Vorwurf mehrfach zurück.

In Libyen herrscht seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Regierung Sarrajs ist schwach, ihre Kontrolle geht nicht über das Gebiet der Hauptstadt Tripolis hinaus. General Haftar hatte am 4. April eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet. Haftar unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens. In einigen Regionen ist auch der sogenannte Islamische Staat (IS) aktiv.