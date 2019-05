Ausflugsboote abgebrannt - Bisher kein Hinweis auf Ursache

Mörbisch (APA) - Nach dem Brand im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) läuft die Suche nach der Ursache für das gewaltige Feuer, das vier Ausflugsboote zerstörte. Brandermittler der Polizei hatten noch am Montag die Arbeit aufgenommen. Heute, Dienstag, werden die Ermittlungen fortgesetzt. Auch der Einsatz einer Drohne sei geplant, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage.

Bisher gebe es keine Hinweise, was den Brand ausgelöst haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Bei den Löscharbeiten am Montag habe man gegen 16.30 Uhr „Brand aus“ geben können, so Einsatzleiter Christian Jäger von der Feuerwehr Mörbisch.

Bis 21.30 Uhr hielt dann eine Feuerwehr-Gruppe Brandwache. Dies war nötig gewesen, weil immer wieder Glutnester aufgeflackert seien. Die Feuerwehr kontrolliere weiterhin die im Hafen ausgelegten Ölsperren. Ausgelaufene Betriebsmittel sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt von einem Unternehmen abgesaugt werden.