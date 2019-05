Wien/Stockholm/Skandinavien (APA) - Die ÖBB-Tochter Rail Cargo Group führt künftig einen direkten Zug von Wien in das südschwedische Trelleborg und will so den Transport in den skandinavischen Raum vereinfachen. Vom Zentralverschiebebahnhof Wien geht es nach Rostock zur Ostsee und dann mit dem Schiff nach Trelleborg. Die Fährverbindung sowie die Weiterverteilung werden über den Partner Green Cargo abgewickelt, teilten die ÖBB mit.

